A melhor carne de Belo Horizonte é a da La Macelleria

Nascido como um elegante açougue de carnes, o estabelecimento honra as origens com mesas no meio de geladeiras abarrotadas de cortes congelados, disponíveis também para viagem, centenas de garrafas de vinho e cerveja, sacos de carvão, caixas de isopor e tudo o mais que não pode faltar em um bom churrasco. As estrelas da grelha são as peças extraídas de gado angus, servidas na companhia de molho chimichurri, farofa e vinagrete e de uma guarnição à sua escolha (mix de folhas, legumes, batata ou polenta frita). O t-bone (R$ 180,00 o quilo), o prime rib (R$ 180,00 o quilo) e a picanha (R$ 195,00 o quilo) são os cortes mais requisitados. O bife ancho de wagyu, extremamente marmorizado, também é pedido com frequência (R$ 129,80, 300 gramas). Carne bovina da mesma raça é usada no preparo do carpaccio, completado por rúcula e raspas de grana padano (R$ 59,80). Outra entrada irrepreensível, a linguiça de cordeiro chega com mostarda escura (R$ 39,80, 300 gramas). Guarnições clássicas, como arroz biro-biro (R$ 15,80) e batata canoa frita (R$ 19,80), também figuram no cardápio. Para beber, a maioria opta ou por vinhos tintos como o malbec argentino Alamos (R$ 39,80, meia garrafa) ou cervejas da Wäls, a exemplo da Session Citra (R$ 21,90, 600 mililitros). De sobremesa, o petit gâteau é uma escolha sem erro (R$ 21,80). Rua Fernandes Tourinho, 801, Lourdes, ☎ 3566-7291 (120 lugares). 12h/0h (dom. até 16h30); Rua Francisco Deslandes, 1038, Anchieta,☎ 3223-6255 (80 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. 12h/0h; dom. 12h/16h30; seg. só loja, 8h/19h). Aberto em 2008. $$$

