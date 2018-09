O melhor café de Belo Horizonte é o Oop Coffee

No salão com pé-direito de quase 7 metros, as paredes pintadas de branco conduzem o olhar ao teto de cimento aparente, do qual pendem oito longas luminárias com filamento de carbono. Preferido de quem vai com notebook, o espaço nos fundos é ocupado por uma mesa coletiva e iluminado por um letreiro de neon azul no qual se lê slow down, a senha do wi-fi. O objetivo dos donos é que a clientela se sinta em casa — “oop”, em africâner, uma das línguas oficiais da África do Sul, significa aberto. Servidos em copos de cerâmica, os cafés são feitos com grãos comprados diretamente de pequenos produtores e torrados no próprio local. A seleção é sazonal, por isso torça para encontrar o catuaí vermelho vindo do Sítio do Cedros (ES): sua doçura remete à rapadura. Coadas no Hario V60, as bebidas custam R$ 8,00; feitas na aeropress, saem por R$ 9,00. O cardápio lista ainda expresso (R$ 6,00), café extraído a frio (R$ 10,00), receitas com leite, caso do flat white (R$ 10,00), e infusões extraídas na prensa francesa e servidas quentes (R$ 8,00) ou geladas (R$ 10,00). A aconchego, por exemplo, combina folhas de rooibos, maçã, laranja e canela. Para aplacar a fome, as sugestões variam diariamente e podem incluir o pão de queijo recheado com copa mais geleia de tomate (R$ 8,00) e o queijo quente com requeijão de barra (R$ 10,00). Rua Fernandes Tourinho, 143, Funcionários, ☎ 3786-7888 (26 lugares). 10h/19h (sáb. até 16h; fecha dom.). Aberto em 2016.

