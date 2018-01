Meghan Markle quer quebrar protocolo em casamento com Harry

Meghan Markle quer quebrar mais um protocolo da monarquia, agora em seu casamento. Segundo a revista US Weekly, a atriz pediu que sua mãe, a professora de ioga Doria Ragland, a leve ao altar na cerimônia de união com príncipe Harry, marcada para 19 maio, na capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.

Se o desejo for acatado, Meghan vai interromper a tradição em que o pai deve conduzir a filha pela igreja. Kate Middleton, por exemplo, foi levada ao altar pelo pai, Michael Middleton. Thomas Markle, pai de Meghan, se divorciou de Doria em 1987. A relação entre eles é distante, tanto que, até o momento, Thomas não teria conhecido o futuro genro.

Essa não é a primeira vez que a atriz quebra um protocolo da realeza. No fim do ano, ela celebrou o Natal com a rainha e sua família — diz a tradição que a monarca não recebe em sua mesa natalina quem não for oficialmente parte da família. Em 2010, Kate Middleton, já noiva do príncipe William, ficou de fora da festança.