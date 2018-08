Marisa Monte revela história de ‘Já Sei Namorar’ no ‘Conversa com Bial’

Depois de 15 anos do lançamento do primeiro álbum, o grupo Tribalistas (formado por Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown) divulgou um novo disco surpresa em agosto do último ano. Prestes a começar uma turnê pelo Brasil, os três cantores participaram das gravações do Conversa com Bial, que irá ao ar nesta sexta-feira, em que contaram algumas curiosidades sobre o processo coletivo de criação das canções.

Durante a conversa, Marisa Monte revelou detalhes sobre a produção do hit Já Sei Namorar. “Eu era muito fã de Titãs e, logo que conheci o Arnaldo, tomei coragem e passei a propor parcerias. Ele me deu duas letras. Uma delas foi Beija Eu e a outra ficou pra lá, esquecida. Era Já Sei Namorar. Depois de anos, mostrei a letra pro Brown e a gente terminou junto. As músicas têm vida própria e ficam prontas quando querem”, afirmou a artista.

“A gente fica cantando e tocando muito a música até que ela se entregue, vai criando afinidade orgânica”, complementou Antunes. A participação rara do grupo na televisão movimentou os estúdios da Globo. Funcionários de diferentes áreas foram assistir ao trio ao vivo. Pedro Bial também declarou sua admiração: “Acompanhava as carreiras dos três desde sempre, e depois que eles se juntaram, conseguiram ficar maiores do que eram. E isso é difícil, porque quando se junta estrelas, no máximo, você tem uma constelação. No caso deles, deu uma galáxia”.

O Conversa com Bial é transmitido depois do Jornal da Globo, na emissora. Durante a participação, os Tribalistas ainda apresentaram as músicas Carnavália, Diáspora, Passe em Casa e Velha Infância.