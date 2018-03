Tribalistas anunciam a primeira turnê da carreira: 9 capitais

A banda Tribalistas — Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown — anunciou sua primeira turnê. Entre o fim de julho e o início de setembro de 2018, o grupo fará shows em nove capitais do Brasil.

Salvador foi escolhida como o ponto de partida da excursão. O trio se apresenta, no dia 28 de julho, na Arena Fonte Nova. Depois, o show segue para o Rio de Janeiro (3 e 4 de agosto, Marina da Glória), Recife (10 de agosto, Centro de Convenções), Fortaleza (11 de agosto, Centro de Formação Olímpica), São Paulo (18 de agosto, Allianz Parque), Porto Alegre (24 de agosto, Arena Beira Rio), Curitiba (25 de agosto, Pedreira Paulo Leminski), Brasília (1 de setembro, Arena Mané Garrincha) e, por fim, Belo Horizonte (7 de setembro, Esplanada do Mineirão).

Entre os dias 5 e 9 de abril, será feita uma pré-venda exclusiva de lote promocional, com número limitado de ingressos, aberta a qualquer pessoa. Para ter acesso ao benefício, é necessário se cadastrar no endereço www.eventim.com.br/tribalistas até as 11h do dia 4 de abril.

A venda de ingressos para o público em geral começa no dia 10 de abril, às 11h, através do site www.eventim.com.br e nos pontos de venda oficiais da Eventim em cada cidade. O limite de compra é de até quatro ingressos por CPF.

O custo varia de cidade a cidade, mas o valor do ingresso fica entre 120 e 500 reais. A produção do evento criou um canal de comunicação via e-mail (tourtribalistas@kappamakki.com.br), com o qual o público poderá tirar suas dúvidas em relação à turnê e às apresentações.

A turnê terá direção geral de Leonardo Netto e Tribalistas, direção de arte de Batman Zavareze e direção de produção de Simon Fuller.