Mangueira vence o Estandarte de Ouro do Carnaval 2019

A Estação Primeira de Mangueira venceu o tradicional prêmio Estandarte de Ouro do Carnaval 2019. A láurea é concedida desde 1972 pelo jornal O Globo à melhor escola dos desfiles do Rio de Janeiro, na avaliação dos críticos da publicação. O prêmio costuma indicar os favoritos ao título do Carnaval. A escola campeã do Rio será anunciada na tarde desta quarta-feira, 6.

A Mangueira desfilou na noite de segunda-feira e trouxe um enredo questionando os heróis oficiais do Brasil, como Dom Pedro I e Princesa Isabel, e exaltando figuras esquecidas pela história do país. A vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), assassinada há um ano, foi homenageada.

Além do prêmio de melhor escola, a Mangueira também foi eleita como dona do melhor samba-enredo e melhor porta-bandeira. A bateria da Grande Rio e a comissão de frente da Portela também foram premiadas.

Confira a lista de vencedores do Estandarte de Ouro:

Melhor Escola: Mangueira

Melhor Samba-Enredo: Mangueira, com História pra ninar gente grande

Melhor Enredo: Paraíso do Tuiuti, com O Salvador da Pátria

Passista Masculino: Vila Isabel, com Hudson Gaspar

Passista Feminino: Bellinha Delfim, do Salgueiro

Comissão de Frente: Portela

Melhor Ala: Paraíso do Tuiuti, com O bode picando a mula do Sertão

Inovação: Grande Rio, com emojis voando na comissão de frente

Melhor mestre-sala: Phelipe Lemos, da União da Ilha

Melhor porta-bandeira: Squel Jorgea, da Mangueira

Personalidade do Ano : Mocidade, com Tia Nilda

Puxador: Portela, com Gilsinho

Baianas: Salgueiro

Revelação: Vila Isabel, com Mestre Macaco Branco, mestre de bateria