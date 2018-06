Madonna pega carona em clipe de Beyoncé e Jay-Z: ‘Aprendendo com a mestra’

Madonna ensinou a Beyoncé e Jay-Z tudo o que eles sabem. É o que ela afirma — modéstia à parte. A cantora compartilhou nesta sexta-feira um meme brincando — e pegando carona — no clipe Apeshit, uma parceria do casal Carter, insinuando que ambos teriam aprendido com ela os segredos da música.

Na imagem original, Beyoncé e Jay-Z admiram quadros no Museu do Louvre. Já na versão bem-humorada de Madonna, as obras de arte foram substituídas pelas capas de seus álbuns. Na legenda, ela brinca: “Aprendendo com a mestra”.

Apeshit foi lançado “de surpresa” no último fim de semana, junto com o álbum Everything Is Love, co-assinado por Beyoncé e Jay-Z. O vídeo logo viralizou na internet, atestando a força da dupla pop.