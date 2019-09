Kevin Hart é liberado do hospital e segue com tratamento de fisioterapia

O ator Kevin Hart foi liberado do hospital nesta quarta-feira, 10, segundo o site de notícias TMZ. Ele deve seguir para uma clinica de reabilitação especializada em fisioterapia para continuar o tratamento.

Em entrevista ao site americano, a mulher do ator, Eniko Parrish, já havia comentado sobre a rápida e boa recuperação do marido. “Ele vai ficar bem, graças a Deus. Está acordado e falando”, disse Eniko dois dias depois do acidente.

Hart ficou internado mais de dez dias e teve que passar por uma cirurgia na coluna para receber alta. O ator, de 40 anos, sofreu um grave acidente de carro no dia 1º de setembro. Ele estava no Plymouth Barracuda 1970 quando perdeu o controle e saiu da via Mulholland Highway, capotando e caindo de uma altura de quatro metros em um cânion.

Hart estava junto com a personal trainer de sua mulher, Rebecca Broxterman – que sofreu lesões leves – e o marido da profissional, Jared Black, que dirigia o veículo. Black também sofreu lesões graves na coluna e teve que ficar internado no hospital. Segundo a polícia, ele não estava sob a influência de nenhuma substância no acidente.