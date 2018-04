Kaysar e Gleici estão na final do ‘BBB18’

Dois dos favoritos ao prêmio do Big Brother Brasil 18 se garantiram na final do reality show nesta segunda-feira. Em uma edição movimentada – que teve eliminação, prova do líder e formação de paredão –, Kaysar e Gleici conseguiram uma vaga entre os finalistas do programa.

O sírio começou o episódio desta segunda emparedado, mas como já era esperado venceu com facilidade a disputa contra Breno, que deixou a casa do ‘BBB18’ com 88% dos votos contra apenas 12% de Kaysar.

Prova-relâmpago

Em seguida, os participantes foram convocados para uma prova do líder relâmpago no jardim. Em meio a dezenas de big fones, eles deveriam atender o verdadeiro. Mesmo com Ayrton em seu encalço, o sírio conseguiu chegar primeiro ao telefone correto e conquistou a liderança que garantia um lugar na final. Na mesma hora, Kaysar já fez sua indicação ao último paredão: Paula. Coube então à sister escolher quem iria enfrentar. Ela colocou a família Lima na berlinda e, automaticamente, transformou Gleici em finalista.