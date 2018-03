Katy Perry visita MAC e Museu Afro-Brasil – e distribui ingressos

Nem só de Gretchen e Dani Calabresa se fez a visita de Katy Perry pelo Brasil. A cantora americana aproveitou sua passagem por São Paulo para conhecer o Museu Afro-Brasil, na última sexta-feira. No sábado, ela subiu ao palco e recebeu a cantora de Conga, Conga, Conga.

Katy Perry chegou ao Afro-Brasil, localizado dentro do Parque Ibirapuera, por volta das 17h30, perto do horário de fechamento do museu. Com ajuda de um educador da instituição e de uma tradutora, conheceu o acervo que despertou sua atenção por sua brasilidade – quase todas as obras são de artistas brasileiros.

A visita, segundo a recepcionista Luciene Oliveira dos Santos, durou cerca de uma hora e meia. “Ela foi muito simpática, bem simples”, conta Luciene. “E engraçada!” Educada, Katy bem se queixou do calor – o ar-condicionado do museu está quebrado faz tempo.

De lá, seguiu para o MAC (Museu de Arte Contemporânea). Antes de sair, Katy ainda distribuiu convites para o show que faria no sábado, no Allianz Parque, entre os funcionários do museu. “Eu não gosto de show, mas muita gente daqui foi”, conta Luciene.