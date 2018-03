Justus dá adeus à Record, e quer retomar ‘Aprendiz’ ainda em 2018

Roberto Justus está mesmo de saída da Record, após duas passagens pela emissora, que totalizam onze anos no canal, à frente de programas como O Aprendiz, A Fazenda e Power Couple. A VEJA, o apresentador afirma que seu contrato, que vence em julho, não será renovado porque as negociações não avançaram. “Eu, como empresário, entendo a situação, as emissoras vêm de dois anos muito ruins, o mercado publicitário caiu muito e o canal vem tentando conter despesas”, diz. “Meu salário era muito alto. Não houvesse a questão financeira, nós estaríamos juntos por mais dez anos facilmente. Eu não vivo de TV, gosto de fazer as coisas que me deixam feliz e me completam. Ao mesmo tempo, gosto de ganhar bem.”

Apresentador do reality show O Aprendiz no Brasil por oito temporadas, entre 2004 e 2009 e 2013 e 2014, Justus comprou o formato do programa – só falta assinar o contrato, diz – e pretende levá-lo ao ar ainda neste ano, em uma produção em parceria com a Fremantle. O empresário agora oferece a atração a algumas emissoras abertas de TV. O SBT ou a própria Record, por exemplo, podem acabar abrigando o programa. “Não sei se eles têm grade para isso agora, mas a Record demonstrou interesse de conversar. Vou falar com todas as emissoras.”

Justus ainda elogia Gugu Liberato, seu substituto no Power Couple, reality que comandou por duas temporadas, mas sugere uma troca entre Gugu e Marcos Mion, que por sua vez tomou seu lugar em A Fazenda. “Gugu é um grande apresentador. Parece que o programa muda neste ano, vai ser diário, grandioso. Torço muito pelo formato porque é espetacular”, diz. “Mion também é um bom apresentador. Na verdade, A Fazenda tem até mais a cara do Gugu do que o Power Couple, porque é mais popularzão e o Gugu é mais popularzão. Eu teria invertido, colocado o Mion no Power Couple e o Gugu na Fazenda.”

O empresário afirma que entende as razões da Record para acabar com programas de auditório como o de Gugu e Mion. “Alguns (programas de auditório) ainda se mantêm, o Rodrigo Faro tem a maior rentabilidade da emissora, atrai muitos anunciantes. Não estou condenando os programas de auditório, mas tinha muitos na Record: Sabrina Sato, Mion, Geraldo Luís, Faro, todo mundo fazendo coisas parecidas”, diz.

Não considera um erro, porém, a Band ter investido no formato com José Luiz Datena, que vai disputar a audiência dos domingos com Faro. “A Band não tem muitos programas de auditório e o Datena é um talento. Vai ser bem interessante essa briga com o Faro.”