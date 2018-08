Jacquin revela que será pai de gêmeos na final do ‘MasterChef’

Por essa o público do MasterChef não esperava: o jurado Erick Jacquin revelou, na final, nesta terça-feira, que sua mulher está esperando gêmeos. O chef francês é casado com a brasileira Rosângela Menezes. Serão os primeiros filhos do casal. Jacquin, porém, já é pai de Edouard, de um relacionamento anterior.

A revelação pegou de surpresa até mesmo os outros jurados, Paola Carosella e Henrique Fogaça, e a apresentadora, Ana Paula Padrão. Paola gritou e pulou de alegria, correndo para abraçar o amigo e, em seguida, Rosângela, que estava na plateia. Todos foram às lágrimas.

Jacquin e Rosângela se casaram oficialmente em 2015, no Jockey Club de São Paulo, mas estão juntos desde 2004. Eles se conheceram no aniversário de um amigo em comum e, poucos meses depois, passaram a dividir o mesmo teto.