O slogan do Rock in Rio (“Por um mundo melhor”) bem que poderia definir a experiência vivida por um homem chamado Renato, um dos espectadores presentes ao festival na noite deste domingo, 29. Num dos postos de achados e perdidos, ele conseguiu recuperar a carteira de identidade e os 640 reais que havia colocado dentro do plástico que envolvia o documento.

Por volta das 19h, Renato foi até o centro de serviços do evento que fica na Rock Street Asia e, atendido pela assistente de produção Mariana Santos, contou que perdera sua carteira e o dinheiro. “Perguntei o nome dele e o valor que havia sido perdido”, relatou Mariana a VEJA. Cerca de meia hora antes, o documento e as cédulas haviam sido deixados no posto por uma mulher acompanhada da filha.

Nome e quantia conferidos, Mariana anunciou para Renato que tudo lhe seria devolvido. “Ele não acreditou, abraçou a mulher dele e começou a chorar. Eu e todos os outros funcionários começamos a chorar também”, disse, emocionada.