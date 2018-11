HBO acerta em cheio com série baseada em livro de Elena Ferrante

A tarefa de adaptar para as telas a história de um livro não é fácil. Se o resultado for insatisfatório, diretores e roteiristas terão arranjado uma briga impossível de ser vencida, aquela com a imaginação e as expectativas dos leitores. Esse é um embate que My Brilliant Friend, série baseada em A Amiga Genial, o primeiro volume da trama dividida em quatro romances de Elena Ferrante, tem tudo para conseguir evitar. O primeiro episódio, exibido neste domingo na HBO, dá mostras de que a adaptação não só deve agradar quem já conhece o livro, mas também pode encantar espectadores que nunca ouviram falar nas personagens Lenu e Lila.

Assim como o romance da autora, cuja identidade nunca foi confirmada, a série começa com Elena Greco (ou Lenu) já envelhecida atendendo o celular e descobrindo que sua amiga de infância, Raffaella Cerullo (a quem Lenu sempre chamou de Lila), desapareceu, não sem antes esvaziar o guarda-roupa e cortar seu rosto das fotos de família. Lenu é ríspida com seu interlocutor, Rino, filha de Lila, dizendo que ele vai ter que se virar e pedindo que não a incomode mais. O sumiço, porém, leva Elena a se sentar em frente ao computador e decidir contar toda a história da vida das duas amigas.

A partir daí, toda a ação se desenvolve na Nápoles dos anos 1950. A vizinhança briguenta e fofoqueira das meninas é logo apresentada, dando destaque especial aos personagens que terão vida longa no enredo. O bairro é provinciano, com chefões que usam de seu poder econômico e da intimidação para comandar a vida alheia. O quadro empoeirado pintado por Elena Ferrante em seu livro é transposto com fidelidade para a TV — até porque ela é uma das roteiristas, junto com Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo, este também o diretor da produção.

As garotas, apesar de integradas a esse ambiente, sabem que têm algo de diferente, e por isso se aproximam. O nascimento da amizade entre elas é realista e construído de maneira minuciosa ao longo do episódio. As atrizes mirins, Elisa del Genio (Lenu) e Ludovica Nasti (Lila), realmente brilham, mostrando que valeu a pena o longo processo de escalação de elenco — foram oito meses procurando, entre cerca de 9.000 meninas em Nápoles, aquelas que dariam vida às protagonistas. Elisa dá exatamente o tom da garota inteligente, pensativa e também um pouco assustada de Lenu. Enquanto isso, Ludovica demonstra a altivez e rebeldia de Lila, aparentemente sem fazer qualquer esforço.

O mergulho na amizade cheia de nuances entre as duas jovens fez Elena Ferrante entrar no mapa na literatura atual, seja lá quem for a tal escritora que se esconde por trás desse nome. E, ao que tudo indica, o seriado contará mais alguns pontos para a consolidação da autora como fenômeno pop.