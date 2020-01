Harvey Weinstein: conheça os detalhes e os bastidores do julgamento do ano

O julgamento mais esperado do ano começou na manhã desta segunda-feira, 6. Harvey Weinstein, 67, que já foi um dos produtores mais poderosos de Hollywood, finalmente se sentará no banco dos réus. Ele é acusado de assédio sexual por mais de 90 mulheres. Nesta terça-feira, 7, o tribunal penal de Nova York começa a julgá-lo por assediar duas dessas vítimas. E foi dada a largada no primeiro e mais importante passo no processo: a seleção do júri. Essa etapa, que pode durar cerca de três semanas, tem o objetivo de garantir a Weinstein uma sentença imparcial. Pela complexidade e grandiosidade do caso, VEJA separou alguns pontos que podem facilitar no entendimento do julgamento. Confira:

Onde está ocorrendo

No Tribunal Penal do Estado de Nova York – 15º andar no número 100 da Center Street, em Lower Manhattan.

Quais são os crimes

O julgamento envolve acusações de que Harvey estuprou uma mulher em um quarto de hotel em Nova York em 2006 e outra, também em Manhattan, em 2013. O produtor afirma categoricamente que todas as relações foram consensuais.

Acusações

Weinstein é acusado de estupro, em primeiro e terceiro grau; e ainda enfrenta duas acusações de “agressão sexual predatória”, termo legal que caracteriza a prática contumaz do delito e é um agravante da pena.

Publicidade

Duração

Pela complexidade e pela comoção pública com o caso, o julgamento deve levar de seis semanas a dois meses. Na primeira etapa, da seleção do júri, pode levar três semanas até que os promotores, os advogados de Weinstein e o juiz encontrem pessoas aptas e consideradas imparciais para julgar o caso.

Pena e Fiança

Caso seja acusado, Harvey Weinstein pode pegar de 28 anos à prisão perpétua. Hoje, ele se encontra em liberdade sob fiança de 1 milhão de dólares – cerca de 4 milhões de reais.

Por que as outras 90 mulheres não irão a julgamento?

A maioria dos casos contra o magnata prescreveu em razão do tempo decorrido entre o crime e a acusação pelas vítimas. Ao todo, oito casos foram investigados em busca de um ângulo para processar Weinstein. Outros três ainda podem resultar em acusações formais.

Publicidade

Processo em Los Angeles

A promotoria de Los Angeles apresentou nesta segunda-feira 6 quatro acusações formais contra o produtor. Desde outubro de 2017, quando começaram a surgir as acusações, o processo em Nova York havia sido o único a evoluir de fato para o julgamento. As acusações em Los Angeles são referentes a dois encontros de Weinstein com mulheres nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2013. Assim como nos casos de Nova York, as duas agressões aconteceram em suítes de hotel. O produtor foi indiciado nesses casos por estupro, sexo oral, penetração e retenção das vítimas à força. Pode ser condenado a até 28 anos de prisão.

Los Angeles X Nova York

Um processo não interfere no outro, apesar dos crimes serem similares. Caso Weinstein seja absolvido em Nova York, deverá se apresentar em Los Angeles para ser julgado novamente.