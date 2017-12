Grandes livros que ganharão adaptações no cinema e na TV em 2018

A literatura é campo prolífico para o cinema e a televisão. E não serão diferentes os seus reflexos em 2018, quando boas obras escritas ganham versões em filmes e séries que merecem um espaço na agenda.

Confira abaixo 14 livros para ler antes da estreia nos cinemas ou na TV.

‘O Que te Faz Mais Forte’

Jeff Bauman foi uma das principais vítimas do atentado terrorista de Boston, em abril de 2013. O rapaz, que perdeu as duas pernas, estava na linha de chegada da maratona quando a primeira bomba explodiu perto dos seus pés. As memórias de Bauman, parte do livro O Que Te Faz Mais Forte, misturam detalhes da readaptação à vida ao mesmo tempo em que narram detalhes da caçada aos irmãos chechenos apontados como autores do crime. No cinema, o filme está previsto para 8 de fevereiro, com Jake Gyllenhaal na pele do protagonista.

‘Aniquilação’

O primeiro livro da bem-sucedida trilogia Comando Sul chegará aos cinemas em 22 de fevereiro, com Natalie Portman como protagonista. No mundo sombrio criado pelo autor Jeff VanderMeer, uma parte dos Estados Unidos é isolada devido a anomalias misteriosas. Nenhuma expedição até o local tem sucesso. Os estudiosos envolvidos têm finais trágicos, como suicídio ou câncer. O grupo que encara a 12ª incursão é composto por quatro mulheres que são tratadas por suas especialidades: uma bióloga (Natalie), uma topógrafa (Tessa Thompson), uma psicóloga (Jennifer Jason Leigh) e uma antropóloga — que, ao que tudo indica, será vivida por Gina Rodriguez, com algumas alterações na personagem.

‘O Conto de Aia’ (‘The Handmaid’s Tale’)

O drama The Handmaid’s Tale, original do serviço de streaming Hulu, ainda não disponível para os brasileiros, chega ao Paramount Channel em fevereiro. A trama que ganhou oito estatuetas no Emmy é inspirada no romance O Conto de Aia, lançado pela canadense Margaret Atwood em 1985, e mostra uma sociedade em que mulheres são escravas de um sistema religioso e totalitário. A protagonista, vivida por Elisabeth Moss, é uma das últimas mulheres férteis obrigadas a repopular o planeta.

‘Roleta Russa’ (‘Operação Red Sparrow’)

Lançado em 2013, o drama policial Roleta Russa conquistou a crítica internacional ao narrar a trama de uma bailarina recrutada pelo serviço secreto russo. Ela é direcionada para um instituto chamado Escola de Pardais, onde homens e mulheres são treinados para seduzir e espionar. O autor da obra, Jason Matthews, é ex-integrante da Diretoria de Operações da CIA e lança mão de seus conhecimentos para enriquecer a narrativa com detalhes e manobras de tirar o fôlego. O filme no Brasil adaptou o nome original da obra escrita, Red Sparrow, e está previsto para estrear em 1º de março, com Jennifer Lawrence na pele da protagonista.

‘Uma Dobra no Tempo’

Clássico da literatura, o romance de Madeleine L’Engle, publicado em 1962, mistura ficção científica e fantasia ao abrir caminho entre dimensões, enquanto narra a trama de uma garota em busca do pai desaparecido. A série é composta por cinco livros com outras aventuras da família. No cinema, a direção ficou com Ava DuVernay (Selma) e o roteiro com Jennifer Lee, vencedora do Oscar por Frozen. O elenco traz Oprah Winfrey, Chris Pine, Reese Witherspoon, entre outros. Previsto para 29 de março, o filme é uma das superproduções do ano, com orçamento estimado em mais de 100 milhões de dólares.

‘Jogador Nº 1’

Apesar de ter sido lançado em 2011, o livro Jogador Nº 1 já é tratado como cult pelos fãs de ficção científica. Steven Spielberg assumiu a direção da adaptação, marcada para estrear em 29 de março. A história ambientada em 2044 mostra uma Terra devastada por fome, guerras e pobreza. Para fugir da realidade, pessoas se conectam ao OASIS, uma utopia virtual global, que dá aos participantes a chance de ser e fazer o que quiser. A realidade paralela também esconde segredos que, se desvendados, podem render uma fortuna.

‘Simon vs. a agenda Homo Sapiens’ (‘Love, Simon’)

Aos 16 anos, Simon enfrenta um dilema: como assumir para amigos e familiares que é gay? Tudo fica ainda mais complicado quando ele se apaixona por um rapaz misterioso na internet. O romance adolescente de Becky Albertalli fez sucesso em 2015 ao tratar com bom humor as agruras do amadurecimento. Tanto que sua adaptação já chega aos cinemas americanos em março de 2018. Ainda não há data marcada para a estreia no Brasil. Dirigido por Greg Berlanti (Juntos por Acaso), o elenco traz Josh Duhamel e Jennifer Garner na pele dos pais de Simon, que é vivido por Nick Robinson (de Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros). Katherine Langford, a Hannah de 13 Reasons Why, reforça o elenco jovem da trama.

‘Mulheres Alteradas’

Os quadrinhos da argentina Maitena Burundarena chegam aos cinemas em 5 de abril com uma adaptação brasileira. Em uma leitura livre da obra da quadrinista, o filme traz quatro mulheres encarando diferentes problemas. Deborah Secco interpreta uma personagem em crise no casamento, ao contrário de Sônia, vivida por Monica Iozzi, que está cansada da vida doméstica e tem saudade de quando era solteira. Alessandra Negrini dá vida a Marinati, jovem viciada no trabalho, e Maria Casadevall interpreta Leandra, que sofre as inseguranças de não ter constituído família. Os cinco volumes com as tirinhas femininas foram lançados pela Rocco no começo dos anos 2000.

‘Minha Fama de Mau’

A autobiografia de Erasmo Carlos, lançada em 2009, acompanha o músico desde a infância no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, passando pelo sucesso com a Jovem Guarda, nos anos 1960, e com o amigo Roberto Carlos até o começo da década de 1990. Outros nomes da música nacional são personagens do livro, como Tim Maia, Wanderléa e Carlos Imperial. As páginas são recheadas de divertidas anedotas de bastidores. No cinema, o Tremendão será vivido por Chay Suede, Roberto Carlos ficou sob a responsabilidade de Gabriel Leone e Wanderléa será interpretada pela atriz Malu Rodrigues. Nara Leão, será interpretada por Bianca Comparato. O filme está previsto para estrear em 19 de abril.

‘Objetos Cortantes’

Da autora Gillian Flynn, conhecida pelo best-seller A Garota Exemplar, Objetos Cortantes será transformada em uma série de oito episódios pela HBO. Prevista para junho, a atração traz Amy Adams na pele da protagonista, a repórter policial Camille Preaker, que acaba de sair de uma passagem por um hospital psiquiátrico. Ela é incumbida da missão de voltar à sua pequena cidade, onde ocorreu o assassinato de duas pré-adolescentes. A narrativa tensa monta um interessante quebra-cabeça, daqueles rapidamente devorados pelo leitor.

‘O Paciente’

O novo filme de Sergio Rezende (Zuzu Angel) trará Othon Bastos na pele de Tancredo Neves. O roteiro é inspirado no livro O Paciente – O Caso Tancredo Neves, de Luis Mir, lançado em 2010. Na obra, o pesquisador acompanha, com direito a reprodução de prontuários, a controversa história que levou à morte o primeiro presidente eleito no país após a ditadura militar. Neves nunca tomou posse. Foi internado com dores abdominais, passou por diversas cirurgias e morreu vítima de infecção generalizada. Previsto para chegar aos cinemas no segundo semestre de 2018.

‘Estranha Presença’

A autora Sarah Waters é conhecida por histórias de mistério, ambientada na era vitoriana e com um forte tom sexual. É dela o livro que deu origem ao filme A Criada (2016). Ela volta aos cinemas este ano com a adaptação de Estranha Presença, trama que se passa no Reino Unido após a Segunda Guerra Mundial. Dr. Faraday (Domhnall Gleeson) é um médico que atende um chamado em uma antiga mansão de uma família em declínio. O local sinistro e o passado dos personagens criam o cenário de terror que será dirigido pelo cineasta Lenny Abrahamson (O Quarto de Jack). O longa está previsto para estrear no fim de agosto nos EUA.

‘A Garota na Teia de Aranha’

O quarto livro da série best-seller Millennium, do escritor sueco Stieg Larsson, chega aos cinemas em outubro, pelas mãos do diretor Fede Alvarez, do intenso O Homem nas Trevas. Quem assina a continuação da obra é David Lagercrantz, autor eleito pela família de Larsson para dar continuidade à história da hacker Lisbeth Salander e do jornalista Mikael Blomkvist. Na nova trama, Lisbeth, agora interpretada por Claire Foy, invade computadores da NSA, a agência de segurança dos EUA. Esta será a segunda adaptação da série por Hollywood, que lançou em 2011 Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Na Suécia, a trilogia completa chegou aos cinemas.

‘A Amiga Genial’

A tetralogia napolitana assinada por Elena Ferrante vai ganhar uma série com oito episódios pela HBO, baseados no primeiro livro, A Amiga Genial. Ainda não há data de lançamento nem informações de elenco. Sabe-se que a produção será conduzida pelo cineasta Saverio Costanzo, do filme A Solidão dos Números Primos (2010), e que tem por cenário a cidade italiana de Nápoles. Os quatro livros da saga acompanham seis décadas da amizade de Elena Greco e Raffaela Cerullo, chamada pela narradora de Lila. A obra inicial começa na década de 1950, quando a dupla passa da infância para adolescência.