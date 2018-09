Glouton leva o prêmio de melhor restaurante de Belo Horizonte

Além de levar o título de chef do ano pela terceira vez, Leonardo Paixão mantém o seu restaurante como o número 1 da cidade e o melhor entre os que se dedicam às receitas de acento contemporâneo. As conquistas refletem sua cozinha, pautada pelo rigor da técnica francesa, pela riqueza dos ingredientes mineiros e por uma boa dose de ousadia. As novidades incluem duas receitas especialmente para os vegetarianos: o carbonara de pupunha com banana-da-terra defumada, aspargos e tomate assado (R$ 74,00) e o acarajé de feijão- andu com consomê de cogumelos e uma panc chamada maria-gondó (R$ 69,00). Para os veganos, Paixão manteve a berinjela gratinada com missô mais arroz selvagem com ora-pro-nóbis e grão-de-bico (R$ 69,00). Quem não tem restrições pode escolher entre o cherne com moqueca de caju, arroz de laranja, amendoim e pirão de coco (R$ 83,00) e um clássico do lugar, a papada de porco com mil-folhas de mandioca e pastel de batata-doce (R$ 74,00). Para abrir o apetite, há o irresistível ovo mole com surubim defumado, gratinado com queijos gruyère e da Serra da Canastra (R$ 33,00), e uma lista de dez petiscos. Nela, encontram-se, por exemplo, o canelone crocante de porco com molho apimentado (R$ 29,00) e o rosbife de filé curado com chips de batata-doce e picles de maxixe (R$ 35,00). Na dúvida? Por R$ 41,00 é possível provar uma unidade de cada um dos petiscos. Antes de pedir a conta, prove a torta de chocolate com flor de sal, pimenta-do-reino e calda quente de caramelo (R$ 21,00). Rua Bárbara Heliodora, 59, Lourdes (90 lugares), ☎ 3292-4237. 19h/23h30 (sex. 12h/15h e 19h/0h30; sáb. 12h/16h e 19h/0h30; fecha dom.). Aberto em 2013. $$$

MELHOR DA CIDADE

2º lugar: Taste-Vin

3º lugar: Vecchio Sogno

VARIADO/CONTEMPORÂNEO

2º lugar: Caê

3º lugar: Trindade

+ CAMPEÕES: Confira os melhores endereços gastronômicos de BH