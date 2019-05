Globo aciona ouvidoria após relato sobre conduta de Caio Blat

A Globo diz apurar denúncias contra o ator Caio Blat, o Geandro da novela das 9 O Sétimo Guardião. “Todo relato de desrespeito na Globo é apurado criteriosamente, assim que tomamos conhecimento dele – como é o caso agora. A ouvidoria da empresa já foi acionada”, disse a Central Globo de Comunicação, em nota.

Segundo o colunista do UOL Leo Dias, uma atriz, colega de Blat no folhetim, afirma ter sido assediada por ele. Por meio de sua assessoria de imprensa, ela pediu para que sua identidade não fosse revelada e disse que há pelo menos outras cinco atrizes que também foram assediadas pelo ator. O colunista afirma que Blat organizou uma festa de confraternização na terça-feira 14 em sua casa, e vários atores não foram depois de terem ouvido o relato de assédio.

Em nota divulgada pela agência que cuida de sua carreira, o ator afirmou: “Terminamos a novela num clima ótimo, e fui surpreendido hoje com uma notícia mentirosa e anônima a meu respeito, que me deixou indignado! Se algum colega ficou ofendido com qualquer atitude minha, que se identifique e me procure, para que eu tenha ao menos a chance de me retratar. O assédio é uma atitude covarde, assim como uma denúncia sem provas e sem autor”.