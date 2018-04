Gisele posta vídeo dançando coreografia com música de Anitta

Gisele Bündchen compartilhou mais um talento através das redes sociais. Na quinta-feira, a modelo postou um vídeo dançando uma coreografia da música Indecente, último single de Anitta, cantado em espanhol. “Quem dança seus males espanta, não é?! Então vamos que vamos”, escreveu na legenda.

Anitta ficou feliz com a postagem e compartilhou o vídeo na sua própria conta do Instagram. A coreografia foi feita pelo dançarino Justin Neto, conhecido por já ter ensinado passos para nomes como Ivete Sangalo, Sabrina Sato e Giovanna Ewbank em vídeos para o Youtube.

No ano passado, Gisele impressionou os fãs mostrando outro talento: o canto. A modelo postou um vídeo em janeiro de 2017 com uma versão da música Trem Bala, de Ana Vilela. A interpretação da top feita no violão já conta com mais de 3,4 milhões de visualizações no Instagram.