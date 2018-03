Fãs de Anitta ‘chateados’ com clipe lançado ‘ao vivo’

Anitta comemorou o aniversário de 25 anos, nesta segunda-feira, em grande estilo: além da festa, lançou o clipe de Indecente, transmitido “ao vivo” no YouTube direto da casa dela (entenda as aspas abaixo). Alguns fãs, porém, manifestaram decepção nas redes sociais, principalmente por considerar a produção inferior se comparada com trabalhos mais recentes, como o o debatido clipe de Vai, Malandra.

No novo vídeo, Anitta aparece com um macacão vermelho brilhante e percorre os cômodos da sua mansão em plano-sequência, ou seja, sem nenhum tipo de corte nas cenas. Ela dança e canta ao lado de nomes como Jojo Todynho, Nego do Borel, Gabriel, o Pensador e Pabllo Vittar. O noivo, Thiago Magalhães, também faz uma participação breve no final, quando os dois dão um beijo.

Uma das primeiras falhas do clipe é que a música, em espanhol, teve problemas nítidos de sincronização na dublagem. A dificuldade em decifrar as celebridades convidadas, pelo escuro da festa, é outro ponto negativo. Assista ao clipe:

A cantora passou parte da comemoração, aliás, respondendo às críticas. Alguns fãs apontaram que o vídeo não teria realmente sido transmitido ao vivo. “Era ao vivo, mas tivemos um problema de internet, então o link demorou para subir o vídeo com qualidade grande. Estávamos correndo o risco de subir com qualidade ruim, então preferi atrasar um pouco. Mas foi tudo feito de uma vez só, podem perguntar pros convidados.”

Anitta ainda explicou que algumas postagens feitas antes no Instagram eram apenas ensaio para o clipe. “Ensaiamos quatro vezes antes de fazer ao vivo.”