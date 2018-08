George R.R. Martin explica por que mata personagens de ‘Game of Thrones’

George R.R. Martin finalmente explicou por que escolhe matar personagens importantes na saga As Crônicas de Gelo e Fogo, que inspira o seriado da HBO Game of Thrones. Em entrevista ao canal de televisão PBS, o escritor americano contou que tudo começou ao conhecer o destino do personagem Gandalf, de O Senhor dos Anéis, série assinada por J.R.R. Tolkien.

Martin afirmou que ficou chocado ao ler que Gandalf morria em A Sociedade do Anel, o primeiro livro da trilogia de Tolkien. “Nem consigo explicar o impacto que isso teve sobre mim quando eu tinha 13 anos”, disse. “Você não pode matar o Gandalf. Quer dizer, você não pode matar o Conan na série (de romances de capa e espada) Conan, sabe? Tolkien burlou essa regra, e eu o amarei para sempre por causa disso.”

Foi justamente pelo choque que Martin decidiu matar, por exemplo, Ned Stark, um dos personagens principais de sua saga. “No minuto em que você mata o Gandalf, o suspense é muito maior, porque isso significa que agora qualquer um pode morrer”, diz. “Isso teve um efeito profundo na minha própria vontade de matar personagens rapidamente.”

Por isso, Martin não gostou muito quando Tolkien trouxe Gandalf de volta em As Torres Gêmeas. “Foi meio que uma enganação”, disse.