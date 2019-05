(Atenção: este texto contém spoilers do final de Game of Thrones)

Jon Snow não sabia de nada, mesmo. Intérprete do personagem, o ator Kit Harington decidiu não ler os roteiros da temporada final de Game of Thrones antes da leitura com o resto do elenco. Por isso, tomou um baita susto ao descobrir o desfecho do seriado da HBO, como mostrou o documentário Game of Thrones: A Última Vigília, com os bastidores da última temporada.

No filme, exibido no domingo 26, Harington aparece junto com os colegas descobrindo que Jon Snow seria o responsável por matar Daenerys (Emilia Clarke). Enquanto D.B. Weiss, criador da série junto com David Benioff, lê a cena, o ator coloca as mãos na cabeça e, em choque, olha para Emilia Clarke, que está sentada de frente para ele. Emocionado, até chora.

a reação da Emilia me destruiu em 1000 pedaços. poxa, que ódio #GameOfThrones #TheLastWatch pic.twitter.com/5UflHxYxtY — angel targaryen (@asoiafan) May 27, 2019

O documentário ainda traz o momento em que Weiss e Benioff leem a cena em que Arya (Maisie Williams) mata o Rei da Noite – comemorada e aplaudida por todos.

Geral vibrando na cena da arya aaaa, a carinha da maisie kkk #GameofThrones #TheLastWatchpic.twitter.com/JWVvY0e3cF — Jheee • (@kcclioness) May 27, 2019

Dirigido por Jeanie Finlay, o filme também mostrou o esforço das pessoas que trabalham duro na produção de um seriado como esse, mas não ganham visibilidade como os atores. Foram meses de gravações por vários países da Europa, muitas vezes à noite e em baixas temperaturas.