Framboesa de Ouro: ‘Robin Hood’ e ‘Megatubarão’ entre os “piores do ano”

Foi divulgada, no último domingo 20, a lista com os indicados à Framboesa de Ouro, e nem mesmo nomes como Jamie Foxx, Bruce Willis e Helen Mirren foram poupados. O prêmio é uma espécie de “Oscar às avessas” e elege, todos os anos, os piores filmes, atores, diretores e roteiros da temporada.

Para esta edição, três produções “lideram” a corrida com seis indicações cada: Gotti, cinebiografia do criminoso John Gotti com John Travolta; Crimes em Happytime, comédia com atores e fantoches estrelando Melissa McCarthy; e Holmes & Watson, releitura do clássico Sherlock Holmes com Will Ferrell e John C. Reilly dirigida por Ethan Coen.

Entre os candidatos a pior filme, também aparecem Robin Hood – A Origem e A Maldição da Casa Winchester, enquanto outros títulos como Megatubarão e Desejo de Matar são lembrados como os piores remakes, plágios ou sequências.

Os “vencedores” da Framboesa de Ouro são anunciados tradicionalmente na véspera do Oscar e, neste ano, a premiação acontece no dia 23 de fevereiro.

Confira a lista completa de indicados:

Pior Filme

Robin Hood: A Origem

Holmes & Watson

Crimes em Happytime

Gotti

A Maldição da Casa Winchester

Pior Atriz

Jennifer Garner – A Justiceira

Amber Heard – London Fields

Melissa McCarthy – Crimes em Happytime

Helen Mirren – A Maldição da Casa Winchester

Amanda Seyfried – Espectador Profissional

Pior Ator

Johnny Depp (Apenas voz) – Gnomeu e Julieta: O Mistério do Jardim

Will Ferrell – Holmes & Watson

John Travolta – Gotti

Donald J. Trump (como ele mesmo) – Death of a Nation e Fahrenheit 11/9

Bruce Willis – Desejo de Matar

Pior Ator Coadjuvante

Jamie Foxx – Robin Hood: A Origem

Ludacris (Apenas voz) – Show Dogs: O Agente Canino

Joel McHale – Crimes em Happytime

John C. Reilly – Holmes & Watson

Justice Smith – Jurassic World: Reino Ameaçado

Pior Atriz Coajuvante

Kellyanne Conway (Como ela mesma) – Fahrenheit 11/9

Marcia Gay Harden – Cinquenta Tons de Liberdade

Kelly Preston – Gotti

Jaz Sinclair – Slender Man

Melania Trump (Como ela mesma) – Fahrenheit 11/9

Pior Elenco

Qualquer dupla ou fantoches (especialmente naquelas cenas de sexo grotescas) – Crimes em Happytime

Johnny Depp e sua carreira rapidamente desaparecendo (ele está dublando para animações!) – Gnomeu e Julieta: O Mistério do Jardim

Will Ferrell & John C. Reilly (detonando dois personagens amados da literatura) – Holmes & Watson

Kelly Preston & John Travolta (conseguindo críticas do nível de A Reconquista) – Gotti

Donald J. Trump e ele mesmo perpetuando sua mesquinharia – Death of a Nation & Fahrenheit 11/9

Pior Remake, Plágio ou Sequência

Death of a Nation (remake da América de Hillary)

Desejo de Matar

Holmes & Watson

Megatubarão (Cópia de Tubarão)

Robin Hood: A Origem

Pior Diretor

Etan Cohen – Holmes & Watson

Kevin Connolly – Gotti

James Foley – Cinquenta Tons de Liberdade

Brian Henson – Crimes em Happytime

Os Irmãos Spierig (Michael e Peter) – A Maldição da Casa Winchester

Pior Roteiro

Death of a Nation, escrito por Dinesh D’Souza & Bruce Schooley

Cinquenta Tons de Liberdade, escrito por Niall Leonard, do livro de E.L. James

Gotti, escrito por Leo Rossi e Lem Dobbs

Crimes em Happytime, escrito por Todd Berger, com argumento de Berger e Dee Austin Robinson

A Maldição da Casa Winchester, escrito por Tom Vaughan e Os Irmãos Spierig