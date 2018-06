Flávia Alessandra ameaça processar Antônia Fontenelle: ‘Chega desse circo’

Flávia Alessandra se pronunciou nesta terça-feira sobre a briga que sua filha, Giulia, trava na Justiça contra Antônia Fontenelle e junto com outras duas meias-irmãs pela herança de Marcos Paulo. Ela responde a Antônia, que, depois de decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a excluiu da lista de herdeiros do ator e diretor, publicou nesta segunda-feira vários vídeos em suas redes sociais em que reafirma seu direito à herança e diz que Flávia atrapalha sua carreira por ter um “protetor forte na Globo”.

Em longo comunicado (leia na íntegra ao final desta nota) enviado por sua assessoria de imprensa, Flávia ameaça tomar medidas legais contra Antônia e pede o fim “deste circo público de inverdades e maldades”. “O sr. Marcos Paulo deixou um testamento registrado e reconhecido pela justiça, onde contempla APENAS e somente as suas 3 filhas. E como se não fosse o bastante, após o testamento e ainda em vida, ele firmou um OUTRO documento REGISTRADO EM CARTÓRIO com a sra. Antônia Fontenelle, onde ela ABRIU mão de tudo QUE PERTENCIA AO SR. MARCOS. Sendo assim, não teria direito a nada por decisão em comum acordo entre os dois”, diz Flávia.

A atriz afirma que Antônia é quem tenta “desrespeitar os desejos” de Marcos Paulo e que ela “ataca as filhas (de Marcos Paulo) e a minha figura em especial, para tentar buscar estar em cena, vitimizando-se e me colocando como grande inimiga dela, que nunca fui”. Flávia afirma que o processo deveria correr em segredo de justiça, mas seus desdobramentos são constantemente divulgados por Antônia.

“Gostaria de pedir por gentileza que a sra. Antônia não mais utilize meu nome e nem o da minha filha para tentar dar mais visibilidade a seus argumentos infundados e reivindicações jurídicas/pessoais”, diz o texto. “Tentei levar numa boa até aqui, mas já gostaria de deixar avisado que depois dos últimos pronunciamentos da mesma, se preciso, tomarei medidas legais para não mais ter que ouvir meu nome sendo usado para reverberar calúnias e difamações.”

Confira a nota de Flávia Alessandra abaixo, na íntegra:

“Desde que iniciou-se este imbróglio envolvendo a questão da herança do Sr. MARCOS PAULO (há mais de 5 anos), pai da minha filha Giulia, sempre optei por convicção, postura pessoal e moral, em me manter em silêncio, apesar de TER OUVIDO, TANTAS inverdades, factoides E MALDADES sobre mim e minha filha, especialmente originadas pela sra. Antônia Fontenelle.

De fato, estou cansada de ler notícias falsas e tendenciosas em veículos que sequer se dão ao trabalho de verificar OS VERDADEIROS FATOS. Por conta disso, resolvi DAR UM BASTA e falar, PUBLICAMENTE, PELA PRIMEIRA VEZ, abertamente sobre o assunto.

Pra início de conversa, nunca participei do inventário em questão. Apenas REPRESENTEI a minha filha menor de idade, COMO ASSIM EXIGE A LEI. Mas é importante ressaltar que, desde fevereiro deste ano nem isso faço mais, uma vez que agora a Giulia COMPLETOU 18 anos e pode tocar esse assunto diretamente com as suas irmãs, ADVOGADOS E INVENTARIANTE.

De qualquer forma, me sinto na obrigação COMO mãe, acima de tudo, DE TER QUE DAR O ABSOLUTO esclarecimento da verdade, EXPLICANDO alguns FATOS.

O sr. Marcos Paulo deixou um testamento registrado e reconhecido pela justiça, onde contempla APENAS e somente as suas 3 filhas. E como se não fosse o bastante, após o testamento e ainda em vida, ele firmou um OUTRO documento REGISTRADO EM CARTÓRIO com a sra. Antônia Fontenelle, onde ela ABRIU mão de tudo QUE PERTENCIA AO SR. MARCOS. Sendo assim, não teria direito a nada por decisão em comum acordo entre os dois.

As herdeiras se afastaram sim da sra. Antônia, quando a mesma passou a adotar uma outra postura após a morte do sr. Marcos, já que viram a SUA brusca MUDANÇA de conduta e discurso, que antes fazia questão de dizer A TODOS e AOS QUATRO VENTOS, que não queria nada que era do sr. Marcos Paulo.

São 3 filhas herdeiras e cada uma possui seu advogado. No entanto, todas as 3 estão de acordo com os passos ao longo desse longo processo e as mesmas tentam apenas fazer valer o testamento e o documento em que sra. Antônia assinou abrindo mão de tudo.

A Sra. ANTONIA, DESDE A MORTE DO SR. MARCOS PAULO, É QUEM TENTA DESRESPEITAR OS DESEJOS DELE, A LEGALIDADE DOS DOCUMENTOS E OS DIREITOS DAS FILHAS, ASSIM INDICADOS LEGALMENTE. Os processos são movidos por ela, Antônia, sempre atacando as herdeiras que apenas se defendem quando necessário.

Aliás, nos últimos relatos públicos da sra. Antônia, ela diz que é “atacada e perseguida por mulheres”. Mas é importante dizer que é ela sim quem ataca (desde o falecimento do sr. Marcos Paulo) as filhas e a minha figura em especial, para tentar buscar estar em cena, vitimizando-se e me colocando como grande inimiga dela, que nunca fui. Numa outra clara e covarde tentativa de colocar a opinião pública contra minha figura.

E mesmo diante de todos estes ataques covardes, eu nunca falei uma frase sequer que a diminuísse ou a desmoralizasse como mulher. Nunca!

O PASSO A PASSO de todo este processo jurídico/familiar, que deveria ser tratado em segredo de justiça por todos envolvidos, SEMPRE É NOTICIADO E INCHADO pela sra. Antônia e não pelas herdeiras. Quem reivindica algo na JUSTIÇA E PUBLICAMENTE, até aqui, é ela e não as filhas do sr. Marcos, ATÉ PORQUE OS direitos delas, estão reconhecidos e comprovados via documentos e respaldado pela lei(testamento, etc)…

E vale destacar que até o momento, a sra. Antônia perdeu em todas as instâncias, inclusive recentemente com o aval da Sra. Ministra Isabel Galliti, (que desqualificou uma carta escrita a mão, por não ter reconhecimento público e legal) e mesmo assim, a sra. Antonia já publicou o contrário muitas vezes, tentando desqualificar todas decisões da justiça.

Sinto muito que as vezes até mesmo a imprensa da aval a tais publicações sem antes checar a veracidade delas e NEM AO MENOS, TENTAR OUVIR A OUTRA PARTE ENVOLVIDA.

Já faz 5 anos que temos nossas vidas expostas sem que possamos fazer nada sobre isso. Isso sim é um sofrimento muito grande pra mim e principalmente pra minha filha, que sente saudades do pai e muitas vezes tem que dividir as boas lembranças e o amor incondicional, com essa super exposição BAIXA e COVARDE, SEMPRE, SEMPRE, com inverdades que TENTAM desabonar a realidade de tudo.

Imagine como mãe, acompanhando a vida de minha filha menor, com 13/14/15 anos lendo tantas mentiras sobre a relação dela com o seu pai, ou acusações caluniosas desta senhora, sobre as irmãs ou de sua mãe. Isso sim foi/é covardia.

Queria deixar muito claro que eu não tenho direito a nada! Nunca quis nada!Além disso, graças a Deus eu não preciso de nada, pois tenho tudo que sonhei e trabalhei muito para conquistar com minha carreira, ao lado do meu marido e minhas maravilhosas filhas.

Gostaria de pedir por gentileza que a sra. Antonia não mais utilize meu nome e nem o da minha filha para tentar dar mais visibilidade a seus argumentos infundados e reivindicações juridicas/pessoais.

Tentei levar numa boa até aqui, mas já gostaria de deixar avisado que depois dos últimos pronunciamentos da mesma, se preciso, tomarei medidas legais para não mais ter que ouvir meu nome sendo usado para reverberar calúnias e difamações.

Chega! Nem parte desse processo eu faço, aliás nunca fiz, como já falei acima, apenas fui obrigada por lei a representar uma menor de idade.

Acredito de verdade na justiça, por isso nunca questionei nada SOBRE ELA e vale deixar registrado que até agora, a lei vem sendo coerente com o desejo do sr. Marcos e quem toca todo o processo é o inventariante João Paulo Lins e Silva, QUE tambem era advogado do sr. Marcos Paulo em vida e defensor dos seus direitos e desejos completos.

QUE A SRA. Antonia fontenelle SIGA SUA VIDA, NOS DEIXANDO EM PAZ, BUSCANDO O QUE DESEJA NA JUSTIÇA E APENAS PELA JUSTIÇA.

CHEGA DESTE CIRCO PÚBLICO DE INVERDADES E MALDADES CONOSCO.

FORAM 5 ANOS DE FORMA SILENCIOSA E O SILÊNCIO NOVAMENTE, SERÁ MEU ABRIGO.”