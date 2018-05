Final de ‘O Outro Lado’ leva Clara e Patrick ao lelelê

Clara (Bianca Bin) chegou em casa depois de mandar Sophia (Marieta Severo) para aquele lugar — o horrendo hospício do penhasco onde a megera a trancafiou por dez anos — e encontrou Patrick (Thiago Fragoso) de malas prontas para partir. Foi a deixa que faltava para o casal não apenas voltar, mas, finalmente, ir para o lelelê. É o último capítulo de O Outro Lado do Paraíso — mas antes tarde do que nunca.

É disso que o povo gosta — as redes sociais piraram, com replay de fotos e frames. Só mesmo Clara para tirar o certinho Patrick do seu papel de Clark Kent. Agora, já se sabe, tem casamento… e filho… a velha ladainha.

