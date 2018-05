AO VIVO: Acompanhe o último capítulo de ‘O Outro Lado do Paraíso’

O Outro do Lado do Paraíso chega ao final nesta sexta-feira sem grandes revelações à frente, mas com recordes absolutos de audiência. A novela de Walcyr Carrasco conquistou o público com a busca por vingança de Clara (Bianca Bin), jogada em um hospício pela vilã Sophia (Marieta Severo) para colocar as mãos nas minas de esmeraldas da mocinha.

Sete meses de novela e muitas reviravoltas depois, a vilã está encarando seus crimes em um arrastado julgamento, enquanto a protagonista reconquistou o domínio das pedras preciosas, a guarda do filho e, de quebra, está dividida entre dois bonitões: Gael (Sérgio Guizé) e Patrick (Thiago Fragoso).

Confira, lance a lance, o último capítulo de O Outro Lado do Paraíso: