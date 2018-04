Festival de Cannes está em débito com cineastas mulheres

O Festival de Cannes divulgou nesta quinta-feira quais filmes farão parte de sua programação em 2018. Mais uma vez, o evento decepcionou ao dar pouco espaço para mulheres cineastas — dos 18 filmes em competição pela Palma de Ouro, apenas três são conduzidos por diretoras.

Ao longo de 71 edições, as mulheres cineastas tiveram uma participação limitada no festival. Dos 268 cineastas cujos filmes levaram os principais prêmios do evento (Palma de Ouro, Prêmio do Júri e Grande Prêmio), onze eram mulheres, ou seja, 4% do total.

A neozelandesa Jane Campion é a única mulher a ter levado a Palma de Ouro, com O Piano (1993), além de ter obtido o prêmio de melhor curta-metragem por Peel (1982). Só mais uma mulher conta com dois grandes prêmios: a iraniana Samira Majmalbaf, que recebeu o Prêmio do Júri em 2000 (com O Quadro Negro) e em 2003 (Às Cinco da Tarde). A última laureada foi a italiana Alice Rohrwacher — que retorna este ano na competição oficial. Ela levou em 2014 o Grande Prêmio por As Maravilhas.

Quanto aos prêmios de melhor direção e melhor roteiro, há quatro mulheres entre 111 vencedores em mais de 70 anos, ou seja, 3,5%. E metade destas recompensas foram atribuídas no ano passado: a americana Sofia Coppola, como melhor diretora por O Estranho que Nós Amamos, e a britânica Lynne Ramsay, com o prêmio de melhor roteiro por You Were Never Really Here.

Indicações – Poucos prêmios significam também poucas indicações. Entre os mais de 1.780 cineastas cujos filmes foram selecionados desde 1946, há 83 mulheres (4,7%). Este ano três mulheres, entre 18 cineastas, competirão na seleção oficial, o que confirma a tendência dos últimos quatro anos: uma diretora para cada sete diretores.

Mas em seleções relativamente recentes, como 2012 e 2010, só havia filmes dirigidos por homens. O Festival argumenta, em sua defesa, que a seleção oficial é apenas um reflexo da baixa representação das mulheres na direção de filmes.

Júri – A atriz australiana Cate Blanchett estará à frente do júri, sendo a 12ª presidenta em 71 edições e a primeira desde Jane Campion, em 2014. No total, houve 166 mulheres entre os 738 membros que integraram todos os júris, ou seja, mais de uma em cada cinco. Desde 2013, há uma quase paridade no júri, composto por nove membros.

Em duas edições as mulheres estiveram em maior número que os homens (2009 e 2014), e em outras duas estiveram ausentes (1947 e 1954).