Fábio Assunção revela namoro com Maria Ribeiro, ex de Caio Blat

O ator Fábio Assunção revelou namoro com a colega de profissão Maria Ribeiro neste domingo (15). No Instagram, ele compartilhou uma foto ao lado da companheira no Lajedo do Pai Mateus em Sertão do Cariri, na Paraíba, após rumores sugerirem um relacionamento entre ele e a ex-esposa de Caio Blat, com quem foi casada por 11 anos.

“Quando a coisa escorre em chão que não se pisa e evapora no ar que agora inspira, a natureza se movimenta, finalmente ventando, tudo isso, por todos os encantos e cantos”, escreveu Fábio na legenda. Ele completou com um trecho do poema Tabacaria, de Álvaro de Campos (heterônimo de Fernando Pessoa): “Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa/ Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres/ Com a morte a por umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens/Com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada”.

Fábio Assunção volta à programação da Globo na próxima semana, com a supersérie Onde Nascem Os Fortes. Já Maria estreou, recentemente, da série da Netflix O Mecanismo.