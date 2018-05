Fábio Assunção é detido após acidente de trânsito em São Paulo

O ator Fábio Assunção foi detido na manhã desta quinta-feira após envolver-se em um acidente de trânsito na Alameda Franca, no Jardim Paulista, em São Paulo. De acordo com informações do Bom Dia Brasil, ele bateu em três veículos que estavam parados, por volta das 5h40. Ninguém ficou ferido.

O ator teria se recusado a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez, segundo a polícia. Ele foi levado ao 78º DP e, de lá, seguiu para o Instituto Médico Legal (IML), onde faz o exame de corpo de delito.

No ano passado, Fábio Assunção foi preso em flagrante na cidade de Arcoverde, no sertão de Pernambuco, sob acusação de desacato a autoridade, resistência e dano a patrimônio público. O ator estava na cidade para divulgar o documentário Samba de Coco, exibido na abertura oficial do São João no local.