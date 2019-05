‘Estou em choque’, diz Mariana Xavier, a Jenifer do clipe de Gabriel Diniz

A atriz Mariana Xavier, que interpretou a Jenifer do clipe de Gabriel Diniz, afirma estar “em choque” com a notícia da morte do cantor, aos 28 anos, nesta segunda-feira, 27. O músico estava em um avião que caiu no povoado Porto do Mato, na cidade de Estância, no Sergipe. Segundo o Grupamento Tático Aéreo do estado, três pessoas estavam na aeronave.

“Eu estou em Nova York. Foi meu aniversário ontem. Estou em choque, assimilando a notícia ainda”, disse a atriz a VEJA. Ela afirmou que pretende se pronunciar pelas redes sociais e através de sua assessoria de imprensa, porque não tem “a menor condição emocional de atender à demanda de imprensa”.

Jenifer foi lançada em setembro do ano passado, mas estourou em janeiro e virou um dos hits do Carnaval deste ano. Em depoimento a VEJA, Mariana afirmou que se surpreendeu com a repercussão do clipe, que contava 95 milhões de visualizações na época – hoje, já são 232 milhões.

Mariana já havia estrelado outros cinco clipes antes, incluindo um em que ela fazia par romântico com o cantor Dilsinho. “Uma surpresa ter feito tantos, porque nunca imaginei que esse mercado poderia se abrir para mim. Estamos acostumados a ver como musas desses vídeos mulheres dentro do padrão de beleza de capa de revista, muito distantes da média da população”, disse a VEJA.

Mariana se tornou conhecida no papel de Marcelina, filha do personagem do Paulo Gustavo na franquia Minha Mãe É uma Peça. Ela também participou das novelas da Globo Além do Horizonte, I Love Paraisópolis e A Força do Querer.