Os astros que se apresentam no Palco Mundo podem até ser o chamariz do Rock in Rio, mas não as atrações mais disputadas do festival. Por volta das 14h40 desta sexta-feira, 27, 40 minutos após a abertura dos portões da Cidade do Rock, esgotaram-se os 900 ingressos disponíveis para a tirolesa. A 22 metros de distância do chão, o brinquedo-sensação oferece um voo panorâmico por cima do público em frente ao Palco Mundo.

Em segundo lugar na preferência do público está a roda-gigante, que teve seus 4000 ingressos esgotados às 16 horas. Segundo a organização, 500 pessoas podem entrar por hora na atração, que oferece visão panorâmica de toda a Cidade do Rock. O passeio nas cabines que alcançam 36 metros de altura dura 10 minutos.

O brinquedo com a maior capacidade de público por dia é a montanha russa, que atende 15.000 pessoas por dia. Assim como aconteceu com a tirolesa e a roda-gigante, só quem chegou cedo conseguiu garantir um lugar nos carrinhos que sobem, descem e dão piruetas a toda velocidade durante 1 minuto e 30 segundos. Os ingressos acabaram às 16h.

O último a ter o agendamento encerrado foi o Megadrop, que encerrou às 17h. As 4000 pessoas que conseguiram pegar uma das entrada vão experimentar a sensação de uma queda livre em alta velocidade de 30 metros de altura. Seja qual for a atração de preferência, fica a dica: é preciso chegar cedo ao festival para agendar a experiência e garantir um lugar.