Elenco de ‘Stranger Things’ recebe aumento para 3° temporada

O sucesso da série Stranger Things mostrou resultado nos salários dos atores. Segundo uma matéria do site americano Deadline, o quarteto de atores mirins, composto por Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp e Caleb McLaughlin, ganhava cerca de 30.000 dólares por cada episódio e agora, o valor subirá para mais de 200.000 dólares. Millie Bobby Brown, a Eleven na trama, passará a ganhar ainda mais que os colegas.

De acordo com a publicação, os adultos da série também já fecharam o acordo para a próxima temporada. David Harbour e Winona Ryder ganharão entre 300.000 e 350.000 dólares por cada episódio. Já o elenco adolescente, que inclui Natalia Dyer e Charlie Heaton, ganhará entre 100.000 e 150.000 dólares.

A terceira temporada de Stranger Things contará com oito episódios e tem previsão de início de gravações para o próximo mês.

A mais buscada

Um levantamento do software de busca competitiva SEMRush revelou que Stranger Things é a série da Netflix mais buscada por brasileiros em ferramentas de pesquisa como Google e Bing. A produção registrou mais de um milhão de buscas nos últimos seis meses.

O restante dos cinco primeiros lugares do ranking ficou com 13 Reasons Why (726.000 buscas), Black Mirror (239.000), Narcos (221.000) e House of Cards (190.000).