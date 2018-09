Dub prepara os melhores drinques de Belo Horizonte

Repleto de botecos ruidosos e sempre lotados, o Edifício Maletta abriga um que foge à regra. Instalado no 1º andar, na varanda voltada para o chamativo Museu da Moda, o Dub tem paredes grafitadas, iluminação escurinha e, para acomodar a clientela, um sofá e o balcão com apenas doze bancos — conforme o público aumenta, mesas são espalhadas do lado de fora. A trilha sonora é calminha, em um volume que permite o bate-papo e convida a bebericar um drinque sem pressa. A carta bicampeã foi elaborada pelo bartender Thiago Ceccotti, de 27 anos, que já passou pelo balcão do Oliver Art Bar e do Elvis King Pub. O coquetel favorite, união de gim com ginger ale, hortelã e limão (R$ 23,00), é uma das boas novidades, assim como o elderflower spritz, feito com vodca, limão, xarope 1883, elderflower e soda (R$ 22,00). Refrescante, o gim-tônica oriental é marcado pela adição de pepino, chá-verde e limão (R$ 27,00). Mais inusitado, o café tiramisu combina vodca, café concentrado e xarope no sabor da sobremesa italiana (R$ 22,00). Para quem prefere clássicos, o negroni (R$ 24,00) e o old fashioned (R$ 24,00) são as melhores escolhas. Para petiscar, a cozinha prepara receitas como a burrata ao molho pesto com tomates confitados e torradas (R$ 36,00). Se a fome for maior, vale pedir o sanduíche com frango grelhado envolto em parmesão com molho pesto, tomate-cereja e fatias de abobrinha no azeite, que é montado no pão ciabatta (R$ 24,00). Rua da Bahia, 1148, sobreloja 5, centro, ☎ 3024-4321 (70 lugares). 18h/0h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2012.

