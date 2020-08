Disney desiste de lançar ‘Mulan’ nos cinemas e marca estreia no streaming

Uma das apostas da Disney para este ano, o filme Mulan não vai mais ser lançado nos cinemas americanos, como o estúdio planejava. Após marcar e remarcar diferentes datas de estreias, mudanças provocadas pela instabilidade do período da pandemia, a Disney anunciou nesta terça-feira, 4, que o live-action da heroína chinesa vai direto para o streaming, no dia 4 de setembro. Nos Estados Unidos, o filme estará disponível para aluguel, custando 29,99 dólares, no Disney+, plataforma de streaming do estúdio do Mickey Mouse. Segundo o comunicado, nos países em que o Disney+ não está disponível, caso do Brasil, o longa ainda deve estrear nos cinemas.

Com orçamento estonteante de 200 milhões de dólares, a superprodução, inspirada na animação de sucesso de 1998, poderia entrar com facilidade para o clube de filmes donos de bilheteria bilionária. Não fosse uma pandemia no meio do caminho.

Com cinemas fechados primeiro na China, o segundo maior mercado para a indústria cinematográfica, depois na Europa e nos Estados Unidos, o epicentro das bilheterias grandiosas, Mulan foi adiado para 24 de julho e, depois, para 21 de agosto, até ficar sem data prevista de estreia. As previsões demonstravam um otimismo até exagerado da Disney e dos exibidores. Para fazer valer os milhões de dólares investidos, Mulan precisaria arrebanhar multidões pelo mundo – uma tarefa difícil em um momento em que aglomerações não são seguras.

Entre as superproduções marcadas para 2020, continuam na agenda do ano: Mulher-Maravilha 1984 (em outubro); Viúva Negra (novembro); 007: Sem Tempo para Morrer (novembro).