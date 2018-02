Diretor reconhece falhas da novela ‘O Outro Lado do Paraíso’

O diretor-geral de O Outro Lado do Paraíso, Mauro Mendonça Filho, deu show de sinceridade nesta quinta-feira ao comentar em uma rede social a novela das 9 da Globo, assinada por Walcyr Carrasco. Em uma sessão no Twitter, Mendonça Filho respondeu dúvidas e comentários dos espectadores do folhetim – e admitiu que a trama tem mesmo falhas.

A conversa girou sobretudo em torno desses três pontos:

Raquel, curada por Mercedes

Atropelada a mando da vilã Sophia (Marieta Severo), Raquel (Erika Januza) sofreu uma grave lesão na coluna. Os médicos não tinham mais esperança de que ela voltasse a andar, mas eles não contavam com a astúcia de Mercedes (Fernanda Montenegro), que operou um verdadeiro milagre. Em conversa com os espíritos que a acompanham, a vidente conseguiu fazer com que a juíza recuperasse a sensibilidade nas pernas. Elogiado pela cena, Mendonça Filho admitiu que não gostou da solução. “Tenho uma filha cadeirante. Se tem alguém que sabe que não rola milagre sou eu”, disse.

É… mas confesso que não concordo com a cena. Tenho uma filha cadeirante. Se tem alguém que sabe que não rola milagre sou eu. — Mauro Mendonça Filho (@MauroMendoncaF) February 8, 2018

A polêmica do coaching

Abusada sexualmente na infância pelo padrasto e sem conseguir se lembrar do que aconteceu, Laura (Bella Piero) tem um forte trauma e não consegue se sentir confortável com a própria sexualidade. Levada por Clara (Bianca Bin), ela começa a se consultar com a advogada Adriana (Julia Dalavia), que não é psicóloga nem psiquiatra, e sim uma coach que faz uso da hipnose para tentar recuperar as memórias da vítima. Uma espectadora criticou a abordagem da novela, e o diretor concordou. “Acho que faltou a Adriana chamar um psicólogo ao invés dela fazer (a hipnose). Mas isso não tira o valor do que é mais importante: a denúncia da pedofilia.”

Sim, vc tem razão. Acho que faltou a Adriana chamar um psicólogo ao invés dela fazer. Mas isso não tira o valor do que é mais importante: a denúncia da pedofilia. Veja hoje e me diga! — Mauro Mendonça Filho (@MauroMendoncaF) February 8, 2018

Sophia, a vilã sem ambiguidade

Questionado por um seguidor sobre a extrema eficácia dos planos de Sophia (“Toda maldade da Sophia dá certo”), o diretor comentou que a vilã é “linear, sem ambiguidade”.

Já viu vilão perder no começo? Acaba a novela. Como ela é vilã linear, sem ambiguidade, dramaturgicamente, eles tem que ter poder, para serem vencidos no fim. Isso é bem antigo. — Mauro Mendonça Filho (@MauroMendoncaF) February 8, 2018

Estela, a vítima

Um espectador perguntou a Mendonça Filho o porquê de a personagem Estela (Juliana Caldas) ser sempre vitimizada, apesar de ter estudado e se formado nas melhores universidades do exterior. “Tá todo mundo trabalhando para melhorar isso”, respondeu o diretor.