De Felipe Neto a Camila Pitanga, celebridades reagem a soltura de Lula

Personalidades da música, TV e cinema se manifestaram nas redes sociais nesta sexta-feira, 8, sobre a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Curitiba. Petista estava preso desde 7 de abril de 2018, cumprindo pena no processo da Operação Lava Jato referente ao tríplex do Guarujá.

Nomes como Leandra Leal, Camila Pitanga e Thiago Lacerda celebraram a notícia, enquanto outros aproveitaram para alfinetar o caso, como o apresentador Danilo Gentili — ou fazer piadas, como Tom Cavalcante. Regina Duarte, uma fiel apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, fez uma publicação com um poema lamentando: “vez por outra a vida bate, e como ela tem batido”. Já Bruno Gagliasso usou um meme de um vídeo com um rapaz animado e a legenda: “Como me sinto quando…”, convidando os seguidores a completarem a frase. A indireta veio na localização do post: Curitiba, Paraná.

Confira abaixo algumas reações:

Sinto falta dos “leões” se manifestando a respeito do Lula Livre. O governo se manifesta até pra dar salve pra orda de perfil fake ou pra xingar Youtuber em live presidencial. Mas hoje que o assunto realmente é importante estão todos calados. Alguém arriscaria dizer o motivo? — Danilo Gentili (@DaniloGentili) November 8, 2019

Esse apego da esquerda com o Lula, essa veneração quase messiânica é um dos grandes motivos do afastamento do eleitor médio. Impedem q novas lideranças surjam, concentram TUDO na figura do Lula e insistem na mesma tecla, bloqueando a oxigenação da esquerda no Brasil. E taí… — Felipe Neto (@felipeneto) November 8, 2019

Não é só por Lula. É por Rennan da Penha. É por Rafael Braga. É por quase 5 mil pessoas que, até outubro desse ano, foram presas depois da condenação em segunda instância. É por justiça.

São tempos sombrios, mas de vez em qdo a gnt vê uma faísca de esperança. Viva o Brasil! — Leandra Leal (@leandraleal) November 8, 2019

Ser testemunha da história- das melhores coisas q podem acontecer ❤️ — Paola Carosella ⚡️ (@PaolaCarosella) November 8, 2019