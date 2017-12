Críticos de VEJA elegem os melhores filmes de 2017

Na edição especial de retrospectiva de VEJA, os críticos da revista elegeram os três melhores filmes de 2017.

Dunkirk, do diretor Christopher Nolan, ficou na primeira colocação. Clique aqui para ver os outros dois.

Sobre Dunkirk:

A batalha de Dunquerque, em meados de 1940, foi a mais formidável derrota dos aliados na II Guerra Mundial. Encurraladas numa praia no norte da França pelos alemães, forças inglesas, francesas e belgas sofreram grandes baixas. Mas o fracasso se reverteria em triunfo: graças a um esforço heroico, 300 000 combatentes foram resgatados, de barco. Ao recriar o episódio, o diretor inglês Christopher Nolan oferece uma perturbadora imersão no caos e horror da guerra. Dunkirk amplia com virtuosismo a noção do que faz o cinema ser cinema: por mais que a televisão hoje tenha crescido em qualidade, nada substitui a experiência sensorial de ver um épico de guerra na tela gigante, com a profundidade do Imax.