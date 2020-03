Coronavírus: Record TV altera grade de programação

A Record TV anunciou nesta terça-feira, 17, que a grade de programação vai passar por mudanças por causa da pandemia do coronavírus. A decisão veio para atender às recomendações de autoridades de saúde e garantir o bem-estar de colaboradores e parceiros, como enviado em nota à imprensa.

A emissora acrescentou que “programas podem ser cancelados para evitar aglomerações de plateias e equipes de trabalho. Para substituir, outros serão exibidos em horários e dias diferentes para atender a grade”. As mudanças serão informadas aos telespectadores e anunciantes durante a programação habitual.

Dos ajustes propostos, incluem-se suspensão de programas de auditório e de gravações no Rio de Janeiro das novelas Amor Sem Igual e Gênesis, que estreia em abril. As filmagens no Marrocos da trama bíblica foram mantidas até segunda ordem. No noticiário, o programa Balanço Geral não será mais apresentado pela dupla de costume: Geraldo Luís, diabético, e Renato Lombardi, de 74 anos, estão no grupo de risco da doença.

A decisão segue a linha de outras emissoras brasileiras. A rede Globo decidiu ontem por suspender as filmagens de suas novelas, antecipar o final de algumas e substituir a grade usual das teledramaturgias por um pacote compacto de antigos sucessos do plim-plim. Também decidiu por aumentar os programas jornalísticos para 11 horas consecutivas ao vivo, das 4h da manhã às 15h da tarde.

O SBT ainda avalia a continuidade das gravações de As Aventuras de Poliana e a presença de plateia em programas de auditório após recomendar limite de idade. Passa ou Repassa, do Domingo Legal, e Roda a Roda Jequiti foram ao ar sem reações ao vivo no último fim de semana.