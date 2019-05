Compadre Washington é assaltado após show na Virada e tem cabeça ferida

O cantor Compadre Washington, do grupo É o Tchan, foi levado para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, após sofrer um ferimento na cabeça. Segundo a assessoria de imprensa do grupo, o cantor foi assaltado depois de fazer um show na Virada Cultural, que aconteceu no fim de semana, caiu e sofreu o ferimento.

“O imprevisto aconteceu nas imediações do hotel em que estava hospedado, próximo a uma lanchonete que costuma frequentar”, diz o comunicado. “O músico teve o seu aparelho de telefone roubado e sofreu uma queda que ocasionou um ferimento na cabeça, sendo prontamente encaminhado para uma unidade de saúde. Compadre Washington segue em observação clínica, porém fora de perigo. Todas as medidas cabíveis estão sendo providenciadas. “

De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas, o músico está em atendimento no pronto-socorro e seu quadro de saúde é estável.

O grupo É o Tchan fez dois shows na Virada Cultural, no domingo, sendo um deles em M’Boi Mirim, na Zona Sul, e outro no Arouche, na região central da capital paulista.