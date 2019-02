Chris Cornell recebe Grammy póstumo por melhor performance de rock

O cantor Chris Cornell, morto em maio de 2017, recebeu um Grammy póstumo por melhor performance de rock durante a pré-cerimônia realizada neste domingo, 10. O ex-vocalista das bandas Audioslave e Soundgarden venceu a categoria com a canção When Bad Does Good, divulgada pela esposa de Cornell, Vicky, em novembro de 2018.

A filha do meio do cantor, Toni Cornell, 14, aproveitou o tapete vermelho da premiação para homenageá-lo vestindo uma camiseta com uma foto do cantor em um de seus shows. Ela foi acompanhada pela mãe e o irmão caçula Christopher Jr., 12.

Toni Cornell, filha de Chris Cornell, posa para foto antes da cerimônia de premiação do Grammy, realizada no Staples Center, em Los Angeles – 10/02/2019

O músico já havia sido indicado quinze vezes ao Grammy anteriormente, vencendo em duas ocasiões. Ele cometeu suicídio após um show com a banda Soundgarden em Detroit, nos EUA, e foi encontrado inconsciente por seu segurança no banheiro do hotel onde estava hospedado.

Se você precisa de apoio emocional, entre em contato com o serviço gratuito de prevenção do suicídio CVV, o Centro de Valorização da Vida, através do telefone 188 ou do site www.cvv.org.br.