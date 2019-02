Grammy 2019: confira os looks dos famosos no tapete vermelho

Maior premiação da indústria fonográfica americana, o Grammy Awards deste domingo, 10, reconhece os melhores cantores, bandas e discos do ano anterior. A festa acontece em Los Angeles e contará com shows de Lady Gaga, Red Hot Chilli Peppers, Shawn Mendes, Diana Ross, Ricky Martin e Camila Cabello, entre outros. Confira abaixo as escolhas dos famosos para a cerimônia:

A cantora canandense Alessia Cara posa para foto antes da cerimônia de premiação do Grammy, realizada no Staples Center, em Los Angeles – 10/02/2019

Integrantes do grupo Backstreet Boys posam para foto antes da cerimônia de premiação do Grammy, realizada no Staples Center, em Los Angeles – 10/02/2019

Integrantes do grupo sul-coreano BTS posam para foto antes da cerimônia de premiação do Grammy, realizada no Staples Center, em Los Angeles – 10/02/2019

A cantora Meghan Trainor posa para foto antes da cerimônia de premiação do Grammy, realizada no Staples Center, em Los Angeles – 10/02/2019

O cantor Ricky Martin e seu filho posam para foto antes da cerimônia de premiação do Grammy, realizada no Staples Center, em Los Angeles – 10/02/2019

Major posa para foto antes da cerimônia de premiação do Grammy, realizada no Staples Center, em Los Angeles – 10/02/2019

A cantora Camila Cabello posa para foto antes da cerimônia de premiação do Grammy, realizada no Staples Center, em Los Angeles – 10/02/2019

O músico Questlove posa para foto antes da cerimônia de premiação do Grammy, realizada no Staples Center, em Los Angeles – 10/02/2019