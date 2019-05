Carlinhos Maia e Whindersson: briga tem desfecho com lágrimas e likes

Parece ter chegado ao fim uma das tramas mais movimentadas da última semana. Ela dividiu fãs, mobilizou torcidas e se tornou uma pauta discutida Brasil afora. Não, não foi a reforma da Previdência, as manifestações de apoio ao governo Bolsonaro ou a crise penitenciária no estado do Amazonas. Foi a batalha entre os youtubers Carlinhos Maia e Whindersson Nunes.

Nesta quarta-feira, 29, Carlinhos largou o “detox digital” ao qual havia se submetido nos últimos dias e reativou seu perfil no Instagram. Às lágrimas, publicou uma longa série de vídeos desabafando sobre o caso e admitiu que errou ao “dar ouvido a fofoca”.

“Quero pedir perdão a todos que eu ofendi sem querer ofender, porque eu jamais teria essa intenção de fazer mal a ninguém”, disse. “Acreditem ou não, eu não preciso fazer mal a ninguém. Nem com palavra, nem com gestos. Errei como ser humano que explode, que dá atenção a coisas que não é para dar, quando tem uma multidão de gente jogando amor, como meus seguidores fizeram pedindo a nossa volta.”

“O Whindersson… Passamos esses dias conversando, entendi muita coisa dele, acho que ele entendeu muita coisa minha”, continuou. “É um menino do bem, de luz, que está se recuperando e vai trazer mais sorrisos para todo mundo. É um cara fantástico, não merecia ter passado por isso, vai se recuperar e vai ficar bem”, disse, em referência à depressão de Whindersson.

O desentendimento começou na semana passada, quando Carlinhos deu uma entrevista ao colunista Leo Dias, do UOL, e afirmou que tinha ouvido de um amigo em comum com Whindersson que o humorista havia desistido de ser seu padrinho de casamento “para não dar essa mídia” a ele. “Eu preciso dessa mídia?”, ironizou Carlinhos. Em seguida, afirmou que Whindersson havia deixado de ser o “número um” e o “queridinho” do público.

Com a briga deflagrada, Whindersson disparou contra o colega: “Você será o primeiro quando entender o que é ser um. Eu disse a ele que não fui porque não me sentia bem em ser padrinho de casamento do cara por causa do jeito que ele me tratava. Como eu vou ser padrinho de quem eu mal conheço? O cara me bloqueia, não me dá o direito de conversar e me difama na TV. Só eu sei o que passei com você nesses últimos meses gravando, e não estou a fim de falar nada disso aqui porque você está em um momento único da vida, então me deixe”.

A situação só piorou quando os cônjuges dos humoristas resolveram colocar mais lenha na fogueira. Lucas Guimarães, marido de Carlinhos, alfinetou Luisa Sonza, mulher de Whindersson. “Cuidado com as pessoas SONSAS, se alimentam do brilho do outro, porque são foscas de alma”, escreveu no Instagram.

Luisa, então, rebateu, afirmando que não tinha relação próxima com Carlinhos e que o youtuber, inclusive, já a tinha procurado, em outra ocasião, para pedir desculpas por falar mal dela. “Eu estava certa de que não me pronunciaria sobre isso, mas é injusto eu, mais uma vez, ficar calada diante de tanta mentira que inventam sobre mim. E principalmente porque depois do que esse cara fez, zombando da doença do meu marido, o quadro dele piorou e tudo que estávamos evoluindo regrediu. Eu não vou deixar esse cara matar meu marido.” O nome da cantora subiu aos trending topics e seu desabafo recebeu mais de 1,2 milhão de curtidas.

Depois disso, Carlinhos desativou o Instagram. Voltou nesta terça, e a abstinência das redes sociais foi suprimida com uma saraivada de vídeos sobre seu cotidiano, publicados nesta quarta. Aproveitou, também, para homenagear Gabriel Diniz, cantor morto na segunda-feira, contando que achou “injusto” rezar pelo músico apenas “no silêncio de seu quarto”, por isso voltou à rede. E, como quase tudo na internet, dividiu opiniões: uns curtiram a homenagem e se emocionaram com o texto; outros viram egoísmo na mensagem. Vai render assunto de novo, até ser substituído pela próxima polêmica.