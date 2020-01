Brad Pitt faz piada com Tinder a abraça Jennifer Aniston em prêmio

O galã Brad Pitt, aos 56 anos, tem conquistado prêmio atrás de prêmio graças ao trabalho no filme Era uma Vez em… Hollywood. A produção dirigida por Quentin Tarantino já rendeu ao ator um troféu no Globo de Ouro, muitos outros em associações de críticos americanos e, neste domingo, o SAG (Screen Actors Guild Awards), o sindicato de atores dos Estados Unidos. A premiação é considerada o principal esquenta para o Oscar… e Pitt está indicado.

O ator tem aproveitado as vitórias para reformular sua imagem arranhada após o escandaloso divórcio com Angelina Jolie, em 2016: e nada melhor que a autocrítica para isso, como prova o divertidíssimo discurso feito por ele ao vencer o SAG:

“Preciso adicionar isso [o prêmio] ao meu perfil do Tinder”, disse, rindo, antes de agradecer à equipe que trabalhou com ele no filme. “Vamos ser honestos, foi um papel muito difícil: um cara que se droga, tira a camisa e não se dá bem com a mulher. Foi um grande desafio”, disse, irônico, sobre seu papel – em alusão à vida pessoal – enquanto a plateia ria descontroladamente. Logo a câmera da premiação mirou Jennifer Aniston, ex-esposa de Pitt, de quem ele se divorciou para ficar com Angelina.

O ex-casal, aliás, tem chamado a atenção: nos bastidores, eles foram fotografados conversando e se abraçando amigavelmente. Seriam sinais do esperado retorno?

Enquanto isso, o público pode se deliciar com os bons discursos do Pitt em fase bem-humorada. No Globo de Ouro, ao agradecer a parceria com Leonardo DiCaprio ele soltou: “eu dividiria a porta com você”, uma piada sobre o fim de Titanic, em que o personagem de DiCaprio morre no mar, enquanto sua amada Rose, vivida por Kate Winslet, fica sozinha e espaçosa no pedaço de madeira flutuante.