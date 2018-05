‘Bond 25’: Novo ‘007’ ganha título, diretor e data de estreia

Depois de dizer que preferia cortar os pulsos a voltar ao personagem, Daniel Craig retornará ao papel de James Bond em novo filme da franquia 007, batizado Bond 25. O longa será dirigido por Danny Boyle, do vencedor do Oscar Quem Quer Ser um Milionário?, e está previsto para chegar aos cinemas do Reino Unido em 25 de outubro de 2019, com roteiro original de John Hodge, de Trainspotting – Sem Limites.

“Vamos começar a gravar Bond 25 nos estúdios Pinewood em dezembro com nossos parceiros da MGM, e estamos felizes em anunciar que a Universal será nossa distribuidora internacional”, informou Michael G Wilson e Barbara Broccoli, produtores da franquia de James Bond, segundo o jornal britânico The Guardian.

O espião protagonizou, ao todo, 24 filmes, em uma franquia estrelada desde 2006 por Daniel Craig. O último episódio a chegar nos cinemas foi 007 Contra Spectre, em 2015.