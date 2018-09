Bitaca da Leste é o melhor boteco de Belo Horizonte

Sossegado como qualquer vendinha do interior, ou bitaca, como se diz no norte do estado, o estabelecimento do chef Luiz Paulo Mairink, de 34 anos, sagra-se bicampeão na categoria. Acomodado num pequeno imóvel de esquina, o bar tem capacidade para doze pessoas do lado de dentro e conta com mais doze banquinhos de metal na calçada. As prateleiras expõem mantimentos como fubá (R$ 5,00), farinha de milho (R$ 16,00) e paçoca de carne (R$ 18,00), além de licor (R$ 34,00) e cachaça de jabuticaba (R$ 30,00). Ao som de grandes nomes da MPB, como Cazuza e Chico Buarque, que emanam de uma vitrola antiga, a clientela sorve chope pilsen da Ouropretana (R$ 8,00, 300 mililitros) ou o IPA da mesma cervejaria, com gengibre na receita (R$ 11,00, 300 mililitros). De tiragosto há bolinho de arroz com queijo (R$ 20,00, seis unidades), torresmo (R$ 9,00) e tábua de queijos artesanais (R$ 35,00). A carne de sol com mandioca na manteiga de garrafa, farofa de banana e vinagrete é uma das boas opções para uma refeição propriamente dita (R$ 49,00, para duas pessoas). Vale ressaltar que o cardápio muda semanalmente. Às sextas, no almoço, a grande atração é a feijoada (R$ 20,00). Rua Salinas, 2421, Santa Tereza, ☎ 3789-3784 (24 lugares). 18h/22h (sex. 12h/15h e 17h/22h; sáb. 12h/16h e 18h/22h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2014.

