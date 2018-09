Bar do Antônio – Pé de Cana, o melhor atendimento de BH

Há mais de cinquenta anos no Sion, a casa atrai desde o início uma clientela bem-humorada, que tinha o hábito de jogar no chão um pouco de cachaça “para o santo”. Foi daí que um dos frequentadores teve a ideia de plantar no estabelecimento um pé de cana-de-açúcar e, de quebra, o bar assumiu o escrachado apelido de vez. Uma muda da mesma espécie também ganhou um lugar especial na imponente filial aberta quatro anos atrás, no bairro de Luxemburgo. Nos dois endereços, boa parte do sucesso deve-se aos tiragostos tão criativos quanto saborosos, caso da carnoba, um filé em cubos com molho de carne e taioba e batata empanada com recheio de quatro queijos e bacon (R$ 53,90), e do boi doido, espécie de carne louca feita com lagarto des fiado, azeitonas e alcaparras, que chega à mesa guarnecido de fatias de pão (R$ 35,90). Outro hit, a costelinha embriagada vem assada com molho de rapadura e cachaça e é servida com queijo minas (R$ 53,90). Sempre ágil, a brigada de garçons leva às mesas principalmente cervejas da mineira Wäls, caso da belgian pale ale Verano (R$ 22,90, 600 mililitros) e da session ipa Citra (R$ 22,90, 300 mililitros). Um cardápio com mais de uma centena de cachaças, entre elas a mítica Anísio Santiago (R$ 54,50 a dose), fica à disposição de quem pretende “jogar uma para o santo”. Rua Guaicuí, 615, Luxemburgo, ☎ 3293-7267 (120 lugares). 11h/1h (dom. até 19h); Rua Flórida, 15, Sion, 32212099 (80 lugares). 11h/1h (dom. até 19h). Aberto em 1964.

