Band perde recurso e deve indenizar Walcyr Carrasco em R$ 100 mil

A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta terça-feira, por unanimidade, negar recurso da Band em processo movido por Walcyr Carrasco. A emissora deverá indenizar o autor da Globo em 100.000 reais por danos morais.

Walcyr entrou com processo contra a Band por causa do personagem Walcyr Churrasco, interpretado por Evandro Santo no programa Pânico. O autor dizia que o personagem apresentava “trejeitos afeminados e linguajar chulo, que não correspondem com a realidade”. O escritor já havia vencido o processo em segunda instância, mas a emissora entrou com recurso.

Procurada, a assessoria de imprensa do canal afirmou que não vai se pronunciar sobre o assunto.