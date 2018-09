Bacio di Latte vence como a melhor sorveteria da capital mineira

A multiplicação da marca, fundada no bairro paulistano dos Jardins em 2011, continua a impressionar. Passados sete anos da abertura da matriz, a sorveteria soma hoje 92 unidades nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Pernambuco e no Distrito Federal. Tem até nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles, Califórnia. A invasão mineira começou dois anos atrás e já se desdobrou em quatro endereços na capital. Para quem nunca esteve em uma Bacio di Latte, os principais ingredientes da marca: mais de vinte sabores de gelados são produzidos em cada loja diariamente. O que dá nome à rede, feito com leite e creme de leite, continua o campeão de pedidos, seguido de perto pelo de doce de leite e do que leva chocolate belga. Dos mais recentes, vale a pena provar o que combina chocolate 70%, água e flocos de chocolate crocante, o que junta baunilha, geleia de framboesa, unidades inteiras da fruta e suspiros e o que é feito com Nutella e pedaços de massa de crostata levemente queimada. O potinho, com até três sabores, custa entre R$ 12,00 (pequeno) e R$ 17,00 (grande). Para depois do sorvete, há café expresso com Nutella (R$ 8,00), que dá direito a uma pequena porção do gelato Bacio di Latte. Também é servido o affogato, que consiste em uma jarrinha de expresso acompanhada de sorvete no sabor à escolha do cliente (R$ 15,00). DiamondMall, ☎ 3879-8460 (14 lugares). 10h/22h (dom. a partir das 12h); BH Shopping, ☎ 36561666 (9 lugares). 10h/23h (dom. 12h/22h); Shopping Pátio Savassi, ☎ 3646-8840. 10h/22h (dom. a partir das 11h). Mais dois endereços. Aberto em 2016.

