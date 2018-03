Ator conta que pediu para morrer em ‘The Walking Dead’

Uma das primeiras grandes mortes de The Walking Dead, o personagem Dale partiu devorado por um zumbi logo na segunda temporada da série. Apesar de traumática para os fãs do programa, a morte foi desejada pelo ator Jeffrey DeMunn, que, aliás, pediu por ela.

Em entrevista ao Cleveland.com, o ator conta que tomou a decisão quando o amigo Frank Darabont, produtor do programa, foi demitido.

“Eu estava fazendo uma peça no Texas quando Frank me ligou e perguntou: ‘você quer vir para Atlanta matar alguns zumbis?’. Não pensei duas vezes. Afinal, era o Frank. E eu sabia que seria algo de qualidade”, conta sobre o convite para integrar a série. “O roteiro no começo era maravilhoso, eu fui parte deste primeiro momento”, conta.

Após a demissão de Darabont, DeMunn também decidiu sair. “A morte de Dale foi minha decisão. Eu fiquei furioso que Frank foi tirado da série. Eu passei uma semana sem conseguir respirar direito. E então eu entendi: ‘Eu posso pedir demissão’. Então eu falei com eles: ‘É uma série de zumbis. Então me matem. Eu não quero mais fazer isso’”, conta o ator. “Foi um imenso alívio para mim”, garante.

Depois de The Walking Dead, DeMunn participou de outras séries como The Good Wife e Divorce. Desde 2016 ele integra o elenco de Billions.