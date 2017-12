As melhores padarias em Belo Horizonte

O roteiro a seguir, com vinte endereços, integra a edição de VEJA COMER & BEBER BELO HORIZONTE 2017/2018:

Casa Bonomi: eleita a melhor padaria pelo júri

O primeiro ato da padaria corresponde a uma temporada do Grupo Corpo em Bruxelas, no início dos anos 1990. Na ocasião, Paula Bonomi, uma das bailarinas da festejada companhia de dança, descobriu uma das primeiras unidades da charmosa Le Pain Quotidien, hoje um gigante com filiais em dezenas de países, e se apaixonou por ela. O segundo ato deu-se em 1996, quando, já aposentada do grupo no qual atuara por dezesseis anos, ela decidiu montar a própria padaria, inaugurada no ano seguinte. Assim como as lojas da rede belga, sua Casa Bonomi dispõe de uma enorme mesa coletiva de madeira, com capacidade para catorze pessoas. Erguido em 1902, o imóvel tombado em que funciona a casa campeã chama ainda atenção pelo belíssimo piso de madeira de demolição e, principalmente, pelas prateleiras abarrotadas de pães capazes de melar qualquer regime. Ou dá para resistir àqueles croissants de chocolate (R$ 8,50 cada um) ou aos elaborados com centeio, nozes e uvas-passas (R$ 75,00 o quilo)? Entre outras tentações estão o gigantesco pão de campagne, à base de trigo (R$ 60,00 o quilo), e o que leva na massa queijo da Serra da Canastra (R$ 25,00). Todos são feitos com fermentação natural e vários funcionam como base de sanduíches montados na hora. O de queijo Prima Donna, presunto cru e rúcula (R$ 38,00) é preparado na baguete francesa, enquanto o de berinjela e pimentões grelhados mais queijo de cabra, azeitonas pretas e rúcula (R$ 35,00) chega em uma focaccia. Para o café da manhã há pedidas como panqueca de trigo-sarraceno com presunto de Parma (R$ 35,00) e croque monsieur (R$ 38,00). A lista de bebidas inclui cappuccino (R$ 9,00) e suco de pitanga (R$ 16,00). Avenida Afonso Pena, 2600, Funcionários, ☎ 3261-3460 e 99206-2772 (34 lugares). 7h/21h (dom. 8h/20h; fecha seg.). Aberto em 1997.

2º lugar: Cum Panio

É difícil resistir ao aroma dos pães recém-assados que enfeitam tão bem as prateleiras e o balcão da padaria. Uma das novidades deste ano é o de ameixa com nozes (R$ 40,00 o quilo), de fermentação natural e grãos integrais. Tornou-se já uma referência da casa o aerado pain d’antan, vendido em pedaços nas versões normal (R$ 35,00 o quilo), com azeitonas (R$ 45,00 o quilo) e com castanhas (mesmo preço). Entre os doces, o de pera com damasco e amêndoa laminada (R$ 45,00 o quilo) vem na massa folhada. Rua do Ouro, 292, Serra, ☎ 3225-5246 (12 lugares). 11h/19h30 (sáb. 11h/14h; fecha dom., seg. e feriados). Aberto em 2004.

3º lugar: Du Pain

Num dos corredores do Mercado Central, aguça o paladar com cerca de trinta tipos de pão de fermentação natural. Procure, por exemplo, os crocantes croissants com recheio de chocolate (R$ 7,00) e de amêndoa (R$ 10,50). Dica: por volta do meio-dia é que se tem a maior variedade de produtos disponíveis, como a baguete tradição (R$ 8,00) e a ciabatta (R$ 35,00 o quilo). No fim de cada expediente, a produção não consumida é congelada e, aos domingos, doada a instituições credenciadas. Avenida Augusto de Lima, 744, loja 288, Mercado Central, centro, ☎ 3267-9740, 8h/18h (dom. até 13h; fecha seg.). Aberto em 2016.

Bagueteria Francesa

São três anos atraindo clientes à Avenida Santos Dumont por causa do aroma vindo dos fornos desta bagueteria especializada em pães artesanais. A requisitada baguete, crocante e com pouco sal, custa R$ 14,20 o quilo. Outro queridinho é o brioche, de massa amanteigada (R$ 39,90 o quilo). Maçã e passas dão cor e mais sabor a um dos cinco tipos de pão vienense (R$ 24,90 o quilo cada um). Para os apreciadores de receitas recheadas, o de queijo brie com damasco sai por R$ 39,90 o quilo. Avenida Santos Dumont, 201, centro, ☎ 3879-3822. 6h/19h

(fecha dom. e feriados). Aberto em 2014.

Boníssima

A ala de pães de fermentação natural tem ganhado mais atenção nos últimos tempos e já soma cerca de trinta variedades. Lançado em outubro de 2017, o pão tiradentes, de centeio (R$ 27,90 o quilo), pode receber uma camada de patê de abacaxi com mostarda produzido na delicatessen (R$ 38,90 o quilo). Salsicha, peito de peru, presunto e frango são alguns dos recheios dos pães batizados de lanchinhos (R$ 39,97 o quilo). Outra sugestão, a broa de canjica doce também é vendida por quilo (R$ 33,90). Avenida Raja Gabaglia, 220, Gutierrez, ☎ 3296-5300 (50 lugares). 6h/23h (dom. até 22h). Praça José Cavaline, 50, Luxemburgo, ☎ 3344-2455 (70 lugares). 6h/21h30. Mais dois endereços. Aberto em 2001.

Padaria Vianney

A baguete francesa tem fermentação natural, o que lhe garante leveza e crocância (R$ 28,98 o quilo). Outra boa pedida, o pão de gorgonzola com nozes é assado na pedra (R$ 54,98 o quilo). Ainda de fabricação própria, o pão de fôrma com farinha 100% integral (R$ 6,49 a unidade) divide o portfólio com o chocotone trufado (desde R$ 49,90). A cafeteria, outro atrativo, libera sanduíches como o angelina paris, com frango defumado, bacon, alface, tomate, ovo cozido e maionese temperada no brioche (R$ 14,90), e o cappuccino vianney, de leite vaporizado mais café expresso, chocolate em pó e pedaços de chocolate meio amargo (R$ 9,40). Rua Aimorés, 155, Funcionários, ☎ 3227-2071 (60 lugares). 6h/23h. Aberta em 1988.

Pão & Companhia

O casal Janaína Cerqueira e Pedro Grebler decidiu abrir a própria padaria a partir da vontade de encontrar produtos sem aditivos nem conservantes químicos. Feito com fermentação natural, o integral recheado de queijo de minas, ricota, orégano e cebola custa R$ 29,60 o quilo, enquanto o australiano deixa a prateleira por R$ 29,80 o quilo. Um bufê self-service montado o dia todo exibe pão de queijo, croissants, mingaus e bolos de pote, entre outros quitutes (R$ 64,90 o quilo). O expresso, feito com grãos do sul de Minas, é moído na hora em uma máquina italiana (R$ 4,80). Rua Francisco Deslandes, 715, Anchieta, ☎ 3287-7022 (50 lugares). 6h/21h30 (fecha dom.); Praça Arcângelo Maletta, 20, loja 1, Santa Lúcia, ☎ 3504-0173 (40 lugares). 6h30/21h30 (dom. até 19h); Rua Francisco Deslandes, 41B, Anchieta, ☎ 3889-1721 (50 lugares). 6h/21h30 (dom. até 21h). Aberto em 1982.

EMPÓRIOS E MARCADOS GOURMETS

Abbas Empório Árabe

Quibe cru (R$ 59,90 o quilo) e esfihas de carne, de espinafre e de zátar (R$ 4,00 cada uma) são algumas das opções presentes nas vitrines do empório, que conta com balcão e mesas para receber os clientes apreciadores da cozinha árabe. Pelas prateleiras, alinham-se alguns itens importados, como a geleia libanesa de figo (R$ 35,90, 454 gramas). De segunda a sábado, é servido também almoço. Escolhem-se quatro opções do bufê por R$ 19,90. Uma combinação possível seria cafta com arroz de lentilha, tabule e charuto de folha de uva ou de repolho. Rua Curitiba, 2142, Lourdes, ☎ 3275-2886 (40 lugares). 11h/22h (qui. a sáb. até 23h; fecha dom.). Aberto em 2017.

De-Lá

Graduada em design, a proprietária Laura Cota concebeu este empório sui generis a partir de um projeto que fez para um curso de gestão para negócios sociais. Neste endereço da Savassi, ela cria rótulos para pequenos produtores e vende seus produtos. Há, por exemplo, o café orgânico da Dona Mariinha, de Piedade dos Gerais (R$ 18,00, 250 gramas). Com trinta dias de cura em uma caverna (!), o queijo do senhor Eduardo, morador da região do Serro, custa R$ 43,00 (meia peça). É também bom tira-gosto para ser servido em casa o salaminho de caititu (R$ 45,00, 300 gramas), embutido sazonal disponível a cada três meses devido ao abate controlado dessa espécie de porco-do-mato. Rua Santa Rita Durão, 919, Savassi, ☎ 3225-6347. 9h30/18h30 (sáb. até 15h e fecha dom.), Fundação Dom Cabral (Condomínio Alphaville), ☎ 3589-7312. 8h30/15h (fecha sáb. e dom.). Aberto em 2012.

Empório Vila Árabe

São famosos os salgados da rede, caso da coxinha de frango e catupiry (R$ 8,50). Mas, como o nome indica, o endereço aposta mesmo é na culinária árabe e prepara quibe grande (R$ 6,50) e esfiha aberta de queijo (R$ 4,00). É possível também levar para casa pastas como babaganuche (de berinjela defumada), por R$ 59,00 o quilo, e coalhada seca (R$ 69,00 o quilo). Na ala dos doces, o de pistache feito com massa folhada é o mais pedido e custa R$ 5,00. Avenida do Contorno, 8805, Gutierrez, ☎ 3337-3972 (40 lugares). 7h/23h. Mais doze endereços. Aberto em 2001.

Roça Capital

São quase mil produtos à venda, mas cerca de 70% da clientela vai lá em busca de queijos artesanais. O chamado coração em brasa (R$ 34,90), produção da fazenda Capril do Bosque, de Joanópolis (SP), apresenta uma fina camada de pimentas habanero, chipotle e caiena e é maturado com mofo branco sobre cobertura de carvão. Oriundo da microrregião do Campo das Vertentes, o mineiro catauá custa R$ 69,90 (peça de aproximadamente um quilo). Outros produtos de Minas Gerais são o café Flor da Canastra, da região da Serra da Canastra, de grãos 100% arábica (R$ 22,90, 250 gramas), e o doce de leite Dom, de São Tiago (R$ 12,90, 250 gramas). Avenida Augusto de Lima, 744 (loja 268), Mercado Central, ☎ 3789-8669. 8h/18h (dom. até 13h). Aberto em 2014.

Verdemar

Dos fornos das doze unidades da rede de supermercados e padarias sai uma boa variedade de quitutes. Mas o pão de queijo se tornou o preferido dos clientes e pode ser servido nas versões simples (R$ 3,90) e recheadas, com catupiry (R$ 6,50) e carneseca (R$ 11,90), por exemplo. Para acompanhar, o cappuccino brasileiro mistura expresso, chocolate, canela em pó e leite cremoso (R$ 9,90). Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1900, Sion, ☎ 2105-0101 (104 lugares). 7h/22h (dom. e feriados até 21h). Avenida Professor Mário Werneck, 1500, Buritis, ☎ 3313-4223 (100 lugares). 7h/22h (dom. e feriados até 21h). Mais dez endereços. Aberto em 1993.

PASTELARIA

Pastelaria Marília de Dirceu

Desde que foi inaugurada, em 1992, a casa já passou por cinco ampliações. A última delas está em andamento e promete ambiente mais confortável para os cerca de 200 clientes diários. O chamariz são os sete sabores de pastel grande, com 10 centímetros cada um, que saem por R$ 3,50 a unidade. Os tradicionais de carne e de queijo estão entre as opções, ao lado de recheios como palmito e bacalhau. Rua Marília de Dirceu, 70, Lourdes, ☎ 3335-2700 (36 lugares). 9h/20h (dom. 10h/19h). Aberto em 1992.

QUITANDAS

Comercial Sabiá

O estabelecimento é referência no Mercado Central em matéria de café e tabacaria. A combinação resistiu ao tempo e, em 2016, ganhou uma segunda unidade na região da Savassi. É possível degustar em ambas e pelo mesmo preço o bolo de mexerica (R$ 4,00 a fatia, R$ 35,00 o inteiro) com o café coado (R$ 2,25). Entre os charutos, a unidade do cubano Romeu e Julieta custa R$ 55,00. Uma novidade exclusiva do novo endereço é a broa com queijo e goiabada (R$ 4,50 o pedaço, R$ 36,00 a inteira). Mercado Central (lojas 159 e 160), centro, ☎ 3274-9491. 7h/18h (dom. e feriados até 13h); Avenida do Contorno, 6337, São Pedro, ☎ 2520-9451 (17 lugares). 7h/19h (sáb. 8h/13h; fecha dom. e feriados). Aberto em 1990.

Dona Diva Café & Quitandas

Duas das filhas de dona Diva estão à frente dos negócios. Todos os produtos são de fabricação própria e nenhuma receita leva aditivo químico, essência ou gordura trans. O bolo de laranja tradicional sem lactose (R$ 4,90 a fatia) pode ser consumido com um chá de camomila da marca italiana Lavazza (R$ 4,50 a xícara) ou com o café Varanda, de Carmo da Mata (MG), moído e coado na hora (R$ 2,20 a xícara). A unidade da Rua Ceará funciona também como bistrô, com pratos inspirados na culinária mineira, e inclui bebidas alcoólicas no cardápio. Mercado Central (loja 163), centro, ☎ 3072-0966. 7h/18h (sáb. 7h/17h; dom. e feriados 7h/13h); Rua Ceará, 1205 (Grande Hotel Ronaldo Fraga), Funcionários, ☎ 2555-2210 (34 lugares). 10h/20h (sáb. 10h/16h; fecha dom. e feriados). Aberto em 2008.

SALGADOS

Arábica

No Brasil desde 2014, os irmãos sírios Abboud e Ahed Daddas inauguraram há um ano a primeira unidade da lanchonete dedicada à culinária árabe. Em julho, deu-se a abertura de uma segunda loja. Em ambas recheiam o cardápio opções como a esfiha de ricota e espinafre (R$ 5,90) e a esfiha aberta de zátar (R$ 3,90). Para o almoço, escolha entre o prato com uma (R$ 12,00) ou duas caftas (R$ 15,00), mais acompanhamentos típicos. É possível também levar as pastas para casa (R$ 5,90 cada 100 gramas). Avenida Brasil, 738, Santa Efigênia, ☎ 97591-5919 (10 lugares). 8h/19h (sáb. 8h/14h; fecha dom.); Avenida Carandaí, 1155 (loja 12), Funcionários, ☎ 97364-5705 (10 lugares). 6h30/19h (dom. 6h30/11h; fecha sáb.). Aberto em 2016.

Ayres Empanadas Argentinas

O salgado de origem argentina é preparado com massa caseira de espessura fina em 25 sugestões de recheio. A empanada mais pedida entre as clássicas é a de carne picante (R$ 6,90), feita com carne bovina picada na ponta da faca, ovo e cebolinha. Outras versões bastante requisitas são as abertas de shiitake mais linguiça toscana (R$ 11,90) e a vegetariana caprese, recheada com mussarela, tomate e manjericão (R$ 6,90). Antes de ir embora, prove a meio a meio, repleta de doce de leite e chocolate (R$ 6,90). Rua Flórida, 235 (loja 4), Sion, ☎ 2526-3050 (22 lugares). 16h/22h30 (sáb. 18h/22h30, fecha dom.). Aberto em 2010.

Boca do Forno

Com catorze lojas, a casa oferece mais de 100 sugestões, entre doces, tortas, salgados, sanduíches frios e saladas. A primeira receita, criada há 43 anos, é o pão de queijo feito com o queijo originário da cidade e da região mineira do Serro (R$ 3,30). São vendidas em média 2 500 unidades por dia. Item mais novo do cardápio, a torta red velvet traz massa de bolo veludo vermelho recheada e coberta de cream cheese e decorada com frutas vermelhas (R$ 12,50 a fatia). Rua André Cavalcanti, 571, Gutierrez, ☎ 3334-6377 (96 lugares). 8h/22h; Rua Antônio de Albuquerque, 707, Savassi, ☎ 3327-2027 (15 lugares). 8h/20h (sáb. até 18h; fecha dom.). Aberto em 1974.

Divina Empada

Maria Inês Andrade resgatou antigas receitas de família para selecionar os sabores de empada que se revezam no cardápio diário da casa. Entre as mais pedidas estão as de ricota com espinafre, palmito com alho-poró e carne-seca com catupiry ou cheddar (R$ 5,00 cada uma). O sanduíche natural (R$ 6,50) é feito com pão de fôrma integral um pouco maior que o convencional mais peito de peru, mussarela, maionese e alface e pode vir acompanhado de suco de laranja natural ou limonada suíça (R$ 4,00 o copo). Rua Tomé de Souza, 1165, Savassi, ☎ 3227-7000 (16 lugares). 8h/19h (sáb. 9h/13h; fecha dom.). Aberto em 2006.

Sítio Sírio

Os refugiados sírios Jhon Eshak e Elyan Sokkar chegaram ao Brasil na Copa do Mundo de 2014 e, em fevereiro deste ano, conseguiram abrir um negócio próprio. Entre os salgados fartos estão o quibe vegano (R$ 2,50) e a esfiha de zátar (R$ 4,00). Às sextas-feiras, preparam kebab de cordeiro (R$ 24,90 o grande), que leva, além da carne assada, pasta de alho, tomate, picles e salsinha. A versão com frango, disponível

diariamente, sai por R$ 15,90. Vale finalizar a visita com a baklava, doce de massa folhada com nozes, pistache e água de rosas (R$ 4,00). Rua Paraíba, 1378, loja 120, Savassi, ☎ 3654-4222 (24 lugares). 9h/23h (dom. 17h/23h). Aberto em 2017.